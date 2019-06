Trong phân khúc bất động sản cao cấp tại Việt Nam, Bitexco Group là một trong những thương hiệu tiên phong tạo dựng những chuẩn mực sống mới.

Tầm nhìn chiến lược từ những công trình biểu tượng

Tinh thần dân tộc luôn được Bitexco đặt lên hàng đầu trong mỗi sản phẩm kiến tạo. Điều ấy được thể hiện rõ nét qua công trình tháp tài chính Bitexco (Bitexco Financial Tower) với biểu tượng búp sen vươn lên giữa trời cao.

Công trình này sau đó được coi là một trong những biểu tượng kinh tế và kiến trúc văn hóa đầy cảm hứng cho sự phát triển năng động của TP HCM.

Bitexco Financial Tower là minh chứng cho sự sáng tạo vượt bậc trong thiết kế của Bitexco.

Với thiết kế hiện đại, trong đó có sân đỗ trực thăng độc đáo, tháp tài chính Bitexco đã hai lần được hãng truyền thông CNN bình chọn là "Top 20 công trình biểu tượng nhất thế giới (2011)" và "Top 25 tòa nhà mang biểu tượng xây dựng của thế giới (2013)". Tòa nhà sau đó đã trở thành "điểm đến" của nhiều tập đoàn, công ty, thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới.

Nếu Bitexco Financial Tower được coi là biểu tượng cho TP HCM năng động thì tại Thủ đô, Bitexco Group cũng có khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi với hình ảnh con rồng bay lên bên bờ biển Đông. Công trình có gần 50 giải thưởng và bình chọn uy tín toàn cầu.

Nhờ có liên kết vùng thuận lợi, dễ kiểm soát an ninh, thiết kế độc đáo và chất lượng dịch vụ 5 sao chuẩn quốc tế, JW Marriott Hotel Hanoi là lựa chọn hàng đầu của nhiều nguyên thủ quốc gia đến công du tại Việt Nam như: Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

JW Marriott Hotel Hanoi được mệnh danh là "khách sạn của những nguyên thủ".

Dẫn dắt thị trường, xác lập vị thế mới

Trong lĩnh vực phát triển các khu đô thị ở Việt Nam, giới chuyên gia cho rằng yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Bitexco Group là thấu hiểu khách hàng mục tiêu và tiên phong mang đến những giá trị khác biệt dành cho họ.

Chuỗi dự án bất động sản độc đáo The Manor, mở đầu với The Manor Hanoi - khu đô thị được ví như "Paris giữa lòng Hà Nội" là một ví dụ. Dự án được hình thành trên vùng đất hoang sơ phía Tây thành phố và nhanh chóng trở thành tâm điểm khu vực.

The Manor bao gồm chuỗi nhà liền kề, biệt thự và chung cư cao cấp được đặt trong không gian sống thượng lưu, khác biệt. Cùng việc kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh mang tầm quốc tế, dự án đã góp phần thay đổi khái niệm về chung cư đơn thuần của người Việt, qua đó mang đến trải nghiệm sống mới cho những chủ nhân của căn hộ hạng sang tại đây.

The Manor Hanoi được ví như "một Paris giữa lòng Hà Nội".

Tiếp đó, Bitexco cho ra đời các dự án cùng thương hiệu như The Manor I và II TP HCM, The Manor Lào Cai, mới đây là The Manor Central Park - khu đô thị mở thông minh tại phía Tây Nam Hà Nội.

Dự án được chủ đầu tư hướng tới những khách hàng thành đạt, mong muốn khẳng định thương hiệu cá nhân, yêu thích sự tinh tế trong từng sản phẩm, có xu hướng sống, làm việc trong cộng đồng dân cư thịnh vượng.

The Manor Central Park là tổng hòa của một khu đô thị mở thông minh, điểm đến mới kế thừa phong cách sống của 36 phố phường Hà Nội, giao thoa cùng nét văn minh của các khu phố sầm uất như Ginza (Nhật Bản) hay Manhattan (Mỹ).

Với quy hoạch mở độc đáo, quy mô cư dân nội khu đến 25.000 người cùng sự phát triển ngày một đông đúc của cư dân các khu vực lân cận, dự án có 70% sản phẩm mặt đất là shophouse này được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành một điểm đến thương mại sầm suất khu vực Tây Nam Hà Nội.

The Manor Central Park là dự án tiếp theo khẳng định vị thế tiên phong của Bitexco Group

Nhiều sự kiện cộng đồng, lễ hội văn hóa trong và ngoài nước, lễ hội countdown, bắn pháo hoa và đại nhạc hội quốc tế... dự kiến sẽ diễn ra tại đây.

"Với The Manor Central Park, Bitexco Group mong muốn ghi thêm dấu ấn văn hóa trên thị trường địa ốc. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, đẳng cấp thương hiệu Bitexco Group trên thị trường bất động sản Việt Nam", đại diện Bitexco cho biết.

Hoài Phong