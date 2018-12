Trump - Clinton: Cuộc chiến giữa suy thoái và việc làm / Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc chiến của các tỷ phú

Một số nhà phân tích cho rằng sự đảo chiều tại hầu hết các thị trường châu Á là do nhà đầu tư nhận định ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton đã thắng trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Cộng hòa - ông Donald Trump.

"Trước sự kiện này, giới đầu tư luôn trong tình trạng bất ổn, dự báo ông Trump thắng và bắt đầu phòng trừ rủi ro", Matt Simpson - nhà phân tích thị trường cấp cao tại ThinkMarkets cho biết, "nhưng ngay khi họ nhận thấy tín hiệu Trump thất thế, các lệnh bán khống lập tức đóng lại và tâm lý được cải thiện đáng kể".

Hai ứng cử viên bắt tay nhau trước khi tranh luận. Ảnh: Reuters

Michael McCarthy - chiến lược gia thị trường tại CMC Markets cũng nhận xét thị trường "đang tìm kiếm lựa chọn ít tệ nhất giữa hai người. Một được đánh giá là tồi tệ với thị trường, còn người kia là không biết có tệ hay không".

Chốt phiên, Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Nhật Bản tăng 0,84%. Kospi (Hàn Quốc) tăng 0,77%. Chứng khoán Trung Quốc cũng lấy lại số điểm đã mất đầu phiên, với Shanghai Composite lên 0,6% và Shenzen Composite tăng 0,75%.

Tin tức này cũng giúp đồng peso Mexico bật tăng từ đáy, do ông Trump có quan điểm cứng rắn về vấn đề thương mại tự do và người nhập cư. Hiện đồng tiền này đã tăng 1,4% so với USD.

Các chỉ số chứng khoán tương lai tại Mỹ cũng đi lên. S&P 500 Index futures có lúc tăng tới 0,7%.

"Bà Hillary đã làm khá tốt. Tôi cho rằng bà ấy chuẩn bị tốt hơn ông Trump", Bruce Bittles - chiến lược gia đầu tư tại Baird cho biết, "Liệu cuộc tranh luận này có ý nghĩa gì nữa không vẫn còn cần quan sát".

Dĩ nhiên, phản ứng của thị trường có thể thay đổi, do hai ứng cử viên còn 2 cuộc tranh luận nữa trước sự kiện bầu cử tháng 11 này. "Nếu thị trường nghĩ bà Clinton làm tốt, kết quả thăm dò bỏ phiếu sẽ phải phản ánh điều đó. Thị trường tài chính đều đang đánh giá bà ấy thắng. Nhưng điều này không có nghĩa người dân cũng nghĩ như vậy", Andres Jaime - chiến lược gia lãi suất và tỷ giá tại Barclays nhận đinh.

Chứng khoán châu Âu mở cửa chiều nay cũng đi lên nhờ tin tức này. Tuy nhiên, triển vọng u ám của nhà đầu tư về ngành ngân hàng đã kéo các chỉ số chính trong khu vực này đi xuống về giữa phiên. Cổ phiếu Deutsche Bank thậm chí giảm 3% và hiện xuống thấp kỷ lục.

Hà Thu (theo CNBC/Bloomberg)