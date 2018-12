Nằm trong khuôn viên dự án Sunshine Palace (Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), Sunshine Mart là hệ thống siêu thị cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng cho các cư dân của Sunshine Palace nói riêng và người tiêu dùng tại khu vực Hoàng Mai nói chung. Đây là khu vực mua sắm đầu tiên trong chuỗi hệ thống siêu thị - trung tâm thương mại do Sunshine Group làm chủ đầu tư. Siêu thị có diện tích hơn 1.000m2, được xây dựng trên 2 tầng nổi.

Tổng quan siêu thị sắp khai trương của Sunshine Group.

Tầng một là khu bày bán đặc sản rau, trái cây theo mùa từ các vùng miền Việt Nam và một số nước trên thế giới như Australia, Mỹ, Hàn, Nhật Bản..., thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Tầng 2 là khu trưng bày, sơ chế thực phẩm tươi sống và không gian trải nghiệm với những món ăn mới.

Trong đó, gian hàng chủ chốt tại Sunshine Mart là thực phẩm hữu cơ, sản phẩm organic cho mẹ và bé, cùng các mặt hàng hóa mỹ phẩm và tiêu dùng nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, châu Âu, Mỹ, Việt Nam. Nhiều thương hiệu nổi tiếng như Mommy Care, Kiyomi, Vinamilk, TH True Milk, Acecook, Ajinomoto, Cocacola, Trung Nguyên, Kinh Đô, Almah, Zott, Orion… có mặt trong siêu thị.

Sunshine Mart cung cấp nhiều mặt hàng đa dạng.

Theo đại diện ban quản lý Sunshine Mart, 50% các mặt hàng tại Sunshine Mart là các sản phẩm chất lượng cao được sản xuất theo các quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại Việt Nam, 50% là các sản phẩm nhập khẩu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác.

Với nỗ lực nâng cao tính tiện ích khi mua sắm cho người dân, Sunshine Mart thiết kế các khu trưng bày sản phẩm một cách đơn giản nhưng dễ nhận biết, mở rộng góc trải nghiệm để khách hàng có thể dùng thử sản phẩm trước khi mua.

Cụ thể, khu thực phẩm chế biến với sức chứa 40 - 50 người gồm các món ăn được chế biến từ các nguyên liệu sẵn có trong siêu thị với những món ngon, mới lạ do đầu bếp lành nghề đảm nhiệm.

Sunshine Mart khai trương, gửi tặng khách hàng nhiều chương trình ưu đãi.

Bà Vũ Hồng Yến, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ thương mại S-Mart (Sunshine Group) cho biết: "Chúng tôi luôn đề cao chất lượng sản phẩm, đặt vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Vì vậy, siêu thị đẩy mạnh và gia tăng nhiều loại sản phẩm dòng thực phẩm hữu cơ và organic đem đến sự yên tâm về mặt chất lượng và độ an toàn cho người tiêu dùng, xóa tan tâm lý lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành vấn nạn trên thị trường hiện nay".

Đồng thời, để người tiêu dùng có thể yên tâm khi mua hàng, bà Yến cũng nhấn mạnh, siêu thị chú trọng đến các sản phẩm tiêu dùng Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và hàng Việt Nam chất lượng cao, luôn nói không với hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng".

Ngoài ra, điểm khác biệt của Sunshine Mart so với các siêu thị khác đó là người dân có thể tiết kiệm thời gian và công sức bằng dịch vụ đặt hàng online, giao hàng miễn phí 24/24 cho tất cả cư dân trong bán kính 3km.

Sunshine Mart còn cho phép khách hàng không phải sử dụng tiền mặt mà có thể trả tiền qua ví điện tử - một hình thức thanh toán trực tuyến tiện lợi, hiện đại đang trở nên phổ biến trong thời buổi công nghệ bùng nổ. Theo đó, các khách hàng có thể sử dụng ví điện tử Sunshine Pay để thanh toán toàn bộ những chi phí ăn uống, mua sắm tại các gian hàng, cửa hiệu của Sunshine Mart.

Với ứng dụng công nghệ hiện đại - Sunshine Home mà chủ đầu tư Sunshine thiết lập cho cư dân, các cư dân của Sunshine Palace có thể "order từ xa" nhiều mặt hàng tại siêu thị, dịch vụ đưa đến tận nhà, tạo cảm giác thoải mái cho khách. Ngoài cung cách phục vụ tận tình, ưu thế về công nghệ sẽ giúp Sunshine Group tối ưu hóa quyền lợi của cư dân.

Nhân dịp ra mắt, khách hàng được nhận nhiều ưu đãi từ các nhà cung cấp, các quà tặng từ Sunshine Mart, các trò chơi với giải thưởng giá trị. Chương trình tích điểm dành cho người có thẻ cư dân là 10%, dành cho khách hàng thân thiết là 5%. Khách hàng được trải nghiệm ẩm thực với đầu bếp nổi tiếng Master Chef Phạm Tuấn Hải với các món ăn do chính đầu bếp nổi tiếng này trình diễn và thuyết trình.

Siêu thị Sunshine Mart nằm trong khuôn viên tòa nhà Sunshine Palace của Tập đoàn Sunshine Group với lối kiến trúc tân cổ điển lịch lãm, căn hộ nội thất 5 sao đẳng cấp cùng các ứng dụng công nghệ 4.0 thông minh hiện đại và các tiện ích đỉnh cao.

