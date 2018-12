Sunshine Villas là tên gọi chung của các dự án biệt thự sinh thái trong nội đô do Tập đoàn Sunshine thiết kế và phát triển, trong đó, dự án đầu tiên ra mắt thị trường là Sunshine Wonder Villas.

Sunshine Wonder Villas được ưu ái đặt cạnh sân Golf Ciputra (nằm trong khu đô thị Nam Thăng Long, tâm điểm của đất vàng Tây Hồ Tây đẳng cấp), mang tới một không gian sống resort đích thực ngay giữa trung tâm Thủ đô. Không chỉ được sống trong những căn biệt thự xa hoa, đủ đầy tiện ích, chủ nhân biệt thự Sunshine Wonder Villas còn được tận hưởng không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Kế cạnh Sunshine City đã thành công trước đó, kề bên sân golf Ciputra, Sunshine Wonder Villas hội tụ đầy đủ giá trị của cuộc sống nghỉ dưỡng.

Theo đại diện Sunshine Group, sân golf được coi là đặc quyền riêng của giới thượng lưu khi toàn Việt Nam hiện nay chỉ có khoảng 60 sân golf, chủ yếu thuộc các khu du lịch hoặc các khu vực nằm ngoài thành phố.

"So với biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự sân golf được coi là đẳng cấp xa xỉ hơn hẳn do tính chất khan hiếm của sản phẩm. Vì thế, tiện ích xa xỉ, thiết kế tinh tế đã khiến trải nghiệm sống tại Sunshine Wonder Villas trở nên đẳng cấp thì vị trí liền kề sân golf lại khiến những trải nghiệm đó càng trở nên độc đáo", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Sunshine Wonder Villas là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án Sunshine Villas.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Sunshine Group là một trong những tên tuổi biết cách khai thác ưu điểm của dự án. Định hình phát triển dòng sản phẩm mới với không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, chọn một vị trí vàng đắc địa tại khuôn viên khu đô thị đẳng cấp, lâu đời Nam Thăng Long - Ciputra, Sunshine Group phát triển thêm hệ thống giao thông ngầm hiện đại, đảm bảo cuộc sống của cư dân không bị chi phối bởi những âm thanh động cơ và khói bụi.

Biệt thự ngầm hóa hệ thống giao thông đầu tiên tại Hà Nội - biệt thự thông minh được trang bị công nghệ 4.0.

Mỗi dự án đều có hệ thống gara riêng dưới hầm cho từng căn biệt thự, kết nối trực tiếp với tuyến giao thông nội khu ngầm hóa. Mọi phương tiện di chuyển đều được bố trí, phân luồng giao thông dưới mặt đất, trả lại cho khu vực cảnh quan nội khu bên trên sự yên tĩnh và trong lành.

Mang hơi thở của những đại lộ thương mại quốc tế danh giá, các dãy shophouse Sunshine Wonder Villas sẽ là điểm đến khó cưỡng của tín đồ hàng hiệu.

Sự ra mắt của Sunshine Wonder Villas đồng thời mang đến cho Ciputra dãy phố kinh doanh hàng hiệu đầu tiên. Khu shophouse (nhà phố thương mại) được thiết kế với làn đường rộng đến 30m, nối liền với đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, thông ra đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công. Khi được hình thành, đây sẽ là khu phố kinh doanh quy mô nhất trong khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Sự góp mặt của khu shophouse Sunshine Wonder Villas sẽ thỏa mãn mua cầu mua sắm của cư dân 50 tòa chung cư và hơn 1.000 căn biệt thự hạng sang trong khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Bên cạnh các lợi thế từ tọa độ vàng, đại diện Sunshine Group cho biết, Sunshine đang hướng tới phát triển những sản phẩm "biệt thự thông minh" được đầu tư đồng bộ, bài bản với các thiết bị công nghệ tân tiến, thông minh. "Trong tương lai, Sunshine Wonder Villas với những giá trị nổi bật và khác biệt sẽ là đích ngắm mới của đại gia Việt đam mê biệt thự nghỉ dưỡng công nghệ thế hệ mới", đại diện chủ đầu tư nói.

Tâm Anh