Dự án căn hộ Sunshine City Sài Gòn (quận 7, TP HCM) lắp kính Low-e có tính thẩm mỹ cao, giảm truyền nhiệt, tiết kiệm năng lượng cho công trình.

Hệ kính cho công trình hạng sang

Kính là vật liệu phổ biến trong ngành xây dựng từ lâu đời. Ban đầu, kính sử dụng làm cửa sổ, cửa ra vào để ánh sáng tự nhiên có thể đi vào nhà. Khi xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng nâng cao, kính được tăng cường độ chịu lực, độ trong suốt, độ mờ ảo và màu sắc đa dạng... giúp kính không chỉ còn là vật liệu xây dựng đơn thuần mà còn là tạo tính thẩm mỹ cho công trình. Các khu thương mại, chung cư, tòa nhà chọc trời... chuộng loại vật liệu này nhằm tăng tính sang trọng, phô diễn thiết kế và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án Sunshine City Sài Gòn tại quận 7, TP HCM với bề mặt phủ kính Low-e giúp căn hộ mát mẻ hơn.

Do giá thành đầu tư kính Low-E cao hơn tối thiểu khoảng 50% so với kính thông thường, không nhiều nhà đầu tư mạnh tay sử dụng loại vật liệu này trong dự án. Do đó đa phần các công trình sử dụng kính Low-e thuộc phân khúc hạng sang, trong đó có Sunshine City Sài Gòn của Sunshine Group.

Nâng cấp không gian và chất lượng sống

Với toàn bộ không gian phủ Low- e cao cấp do nhà thầu uy tín Việt Nam lắp đặt, Sunshine City Sài Gòn không chỉ trở nên sang trọng mà còn đem tới không gian ngập tràn ánh sáng và tính nghệ thuật cho từng căn hộ. Đây cũng là mục tiêu của chủ đầu tư về việc kiến tạo không gian và chất lượng sống vượt trội tại khu Nam Sài Gòn.

Sunshine City Sài Gòn kết hợp kính Low-e và hệ thống led trang trí biến tổng thể dự án thành tổ hợp chung cư sang trọng và đẳng cấp tại khu Nam Sài Gòn.

Tuy có giá thành cao nhưng ngoài yếu tố thẩm mỹ, kính Low-e còn giúp tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho những công trình hiện đại. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Mỹ, 70% tổn thất nhiệt xảy ra qua kính. Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới, quanh năm nắng nóng của TP HCM, cộng thêm hiệu ứng đảo nhiệt khiến nền nhiệt tại đây tăng cao thì việc sử dụng kính Low-e sẽ giúp căn hộ trở nên mát mẻ hơn.

Một lý do khác khiến chủ đầu tư Sunshine Group lựa chọn kính Low-e là bởi các tính năng ưu việt của loại vật liệu này trong phân khúc dành cho nhà hạng sang. Với kết cấu hai lớp cách nhiệt, các lớp phủ có khả năng ngăn chặn tia bức xạ nhiệt từ mặt trời và tạo nên màu sắc kính, giảm thiểu sự truyền nhiệt giữa môi trường bên trong và ngoài công trình, giúp tiết kiệm chi phí điện năng cho hệ thống điều hòa không khí.

Hệ thống kính Low-e kết hợp hài hòa với chuỗi tiện ích, cảnh quan của Sunshine City Sài Gòn.

Tại tổ hợp chung cư cao cấp 9 tòa cao tầng Sunshine City Sài Gòn, chủ đầu tư lựa chọn hệ kính Unitized - tốt nhất trong ba hệ Stick, Semi Unitized và Unitized. Một chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cho biết, tính năng ưu việt của hệ Unitized nằm ở chỗ các tấm kính có thể chuyển vị theo ba phương, tăng khả năng co giãn nhiệt, chống rung, đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân khi có những biến đổi về nhiệt hay địa chất. Vì vậy, cư dân Sunshine City Sài Gòn sẽ tận hưởng không gian sống khác biệt và không lo lắng về chuyện căn hộ bị nóng, âm nhiệt hay chịu tác động tiêu cực của tia UV.

Bên cạnh vị trí đắc địa, không gian sống trong lành bên dòng Cả Cấm, những tiện ích 5 sao đỉnh cao và hệ sinh thái nhà thông minh Smart Living, dự án còn mang sự ưu việt về công nghệ thi công và vật liệu xây dựng. Đây cũng động lực để chủ đầu tư tiếp tục định vị thương hiệu tại phía Nam.

Minh Anh