Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam đang triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt về viện phí cho khách hàng bị nhiễm Covid-19.

Theo đó, khách hàng khi mua sản phẩm bảo hiểm của Sun Life Việt Nam và có tham gia bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ viện phí sẽ được hưởng quyền lợi bằng 200% quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện nếu bị chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Đại diện Sun Life Việt Nam giải thích, khách hàng tham gia bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ viện phí sẽ được chi trả quyền lợi theo số ngày nằm viện, tối đa một triệu đồng một ngày theo kế hoạch bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn khi tham gia.

Với trường hợp bị nhiễm Covid-19, Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bằng 200% giá trị đã cam kết trong hợp đồng. Ví dụ: gói bảo hiểm mà khách hàng mua được chi trả 500.000 đồng cho một ngày nằm viện. Khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 200% chi phí quyền lợi, tức một triệu đồng một ngày nằm viện. Số ngày nằm viện được chi trả tùy thuộc gói bảo hiểm khách hàng tham gia.

Sun Life Việt Nam sẽ ưu tiên giải quyết quyền lợi bảo hiểm liên quan đến việc nhiễm Covid-19 cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất với thủ tục đơn giản nhất.

Các hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực do chậm trễ đóng phí vì người được bảo hiểm phải nằm viện do nhiễm Covid-19 sẽ được khôi phục hiệu lực hợp đồng, với thủ tục đơn giản nhất.

Ngoài ra, Sun Life Việt Nam còn miễn áp dụng thời gian chờ và thời gian loại trừ đối với các quyền lợi bảo hiểm liên quan đến hỗ trợ viện phí, bệnh hiểm nghèo do nhiễm Covid-19.

Theo đại diện Sun Life Việt Nam, chương trình hỗ trợ đặc biệt này áp dụng cho tất cả khách hàng là người được bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm phát hành, trước khi người được bảo hiểm bị chẩn đoán nhiễm Covid-19 và người được bảo hiểm nhập viện điều trị trước ngày 31/3, với điều kiện hợp đồng bảo hiểm vẫn đang có hiệu lực tại thời điểm có chẩn đoán nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, Sun Life Việt Nam vẫn cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản sản phẩm, trong trường hợp bảo hiểm đó có liên quan đến việc nằm viện hoặc điều trị do nhiễm Covid-19 bao gồm: quyền lợi tử vong, quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo và nằm viện.

Sun Life Việt Nam là một trong những công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí và là doanh nghiệp uy tín của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Hiện Sun Life Việt Nam có hệ thống kinh doanh hơn 55 văn phòng giao dịch và trung tâm phục vụ khách hàng tại các tỉnh thành trên cả nước.

Mới đây, Sun Life Việt Nam được xếp hạng top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam do Vietnamnet & Vnreport công bố; công ty có giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2018, 2019 do Tạp chí Tài chính Quốc tế của Anh bình chọn; Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất dành cho gia đình và trẻ em năm 2019 do báo Lao động Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em thực hiện. Chi tiết tại đây hoặc liên hệ số điện thoại 1800 1786 (miễn phí).

Sun Life là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu, cung cấp các giải pháp bảo hiểm, quản lý tài sản đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sun Life hoạt động tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Canada, Mỹ, Anh, Ireland, Hong Kong, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda. Đến ngày 30/9/2019, Sun Life quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 1.063 tỷ CAD. Thông tin truy cập trang www.sunlife.com. Sun Life Financial niêm yết tại thị trường chứng khoán Toronto (TSX), New York (NYSE) và Philippine (PSE) với mã giao dịch SLF.

(Nguồn: Sun Life Việt Nam)