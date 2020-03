Tạp chí Tài chính Quốc tế vừa trao giải "Công ty cung cấp giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2019" cho Sun Life Việt Nam.

Sự kiện trao giải thưởng vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Sun Life Việt Nam nhận giải thưởng từ Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Publications Limited) của Anh.

Nhân viên Sun Life Việt Nam chuyên nghiệp và tận tâm trong tư vấn sản phẩm, dịch vụ tài chính với khách hàng.

Ban tổ chức giải thưởng đã bình chọn và ghi nhận Sun Life Việt Nam trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số về sự hài lòng của khách hàng, những giải pháp sản phẩm, dịch vụ tài chính, sự tiện lợi trong giao dịch, mô hình kinh doanh và nền tảng công nghệ.

"Giải thưởng khẳng định vị thế, năng lực và uy tín của Sun Life Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp về sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng", đại diện công ty nói.

Sun Life Việt Nam đang cung cấp cho khách hàng nhiều gói sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm, đầu tư tài chính của người dân Việt Nam.

Theo ông Larry Madge - Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam - giải thưởng "Công ty cung cấp giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2019" tiếp tục khích lệ công ty thực hiện mục đích, giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh hơn.

Ông cho biết thêm, Sun Life Việt Nam đã liên tục có bước tiến và tiên phong khi mang đến các giải pháp tài chính đa dạng. Các mô hình kinh doanh thuận tiện và dễ sử dụng của Sun Life đã nhận được phản hồi tích cực của khách hàng. Mục tiêu của Sun Life khi liên tục đổi mới đã đảm bảo vị trí hàng đầu về các giải pháp và dịch vụ của mình tại thị trường Việt Nam.

Ông Larry Madge - Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam.

Năm 2019, Sun Life Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có việc hợp tác độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong vòng 15 năm với TPBank - một trong những ngân hàng số năng động hàng đầu Việt Nam. Với việc mở rộng văn phòng kinh doanh và hợp tác với các đối tác mới, Sun Life Việt Nam hiện là công ty bảo hiểm nhân thọ có các kênh phối đa dạng để tiếp cận khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Trong hơn 150 năm hoạt động, Sun Life - công ty đến từ Canada đã phát triển kinh doanh và xây dựng được uy tín trên nền tảng hành động chính trực, chiến lược khách hàng là trọng tâm và không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu.

Với chiến lược khách hàng là trọng tâm, Sun Life Việt Nam được tiếp sức bởi nền tảng công nghệ số và phân tích dữ liệu. Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về sản phẩm, công nghệ, Sun Life đã đạt những bước tiến lớn, để cung cấp cho mọi khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, với bất kỳ dịch vụ nào. Đó là mục tiêu mà Sun Life đã và đang hướng đến.

Thành lập vào tháng 1/2013, Sun Life Việt Nam hiện là một trong những công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường ở lĩnh vực bảo hiểm hưu trí. Công ty còn là một trong những doanh nghiệp uy tín của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Hiện Sun Life Việt Nam có hệ thống kinh doanh hơn 55 văn phòng giao dịch và trung tâm phục vụ khách hàng tại các tỉnh thành trên cả nước. Mới đây, Sun Life Việt Nam được xếp hạng "Top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam" do Vietnamnet & VnReport công bố; "Công ty có giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2018, 2019" do Công ty Tài chính Quốc tế của Anh bình chọn; "Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất dành cho gia đình và trẻ em năm 2019", do báo Lao động Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em thực hiện.

Sun Life Việt Nam hiện có vốn điều lệ lên đến 5.070 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô hoạt động và cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Thông tin xem tại đây.

Sun Life là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu cung cấp các giải pháp bảo hiểm, quản lý tài sản đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sun Life hoạt động tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Canada, Mỹ, Anh, Ireland, Hong Kong, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda.

Đến ngày 31/12/2019, Sun Life quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 1.099 tỷ CAD. Thông tin truy cập trang web www.sunlife.com.

Sun Life Financial niêm yết tại thị trường chứng khoán Toronto (TSX), New York (NYSE) và Philippine (PSE) với mã giao dịch SLF.

(Nguồn: Sun Life Việt Nam)