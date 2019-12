Với sản phẩm thấp tầng do cần quỹ đất rộng nên gần như các dự án sẽ bị hạn chế phát triển tại khu vực nội đô. Người dân muốn mua biệt thự có diện tích lớn nằm trong một tổ hợp, quần thể đều phải tìm kiếm ở ngoại thành, hoặc các tỉnh vùng ven.

Theo báo cáo của Savill về thị trường Hà Nội trong quý III/2019, nguồn cung sản phẩm biệt thự, liền kề đang khá hạn chế với hai dự án mới mở bán cung cấp cho thị trường khoảng 70 căn, giảm 95% theo quý và 20% theo năm. Thị trường biệt thự, liền kề vẫn đầy hứa hẹn trong các quý tiếp theo với tỷ lệ hấp thụ trong quý đạt 41%, tăng 10 điểm phần trăm theo năm.

The Manor Central Park dự án thấp tầng tâm điểm tại phía Tây Hà Nội.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch Cengroup đánh giá thị trường sẽ chứng kiến giao dịch sôi động và sự tăng trưởng của bất động sản nhà mặt đất, đặc biệt là các sản phẩm nhà phố của các dự án lớn. Những quận nội thành vẫn sẽ giữ đỉnh giá, có tăng nhẹ. Riêng các quận giáp ranh sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới. "Mức giá bất động sản nhà phố có thể tăng 20-30% trong thời gian tới. Nếu nhìn lại, thì trong chu kỳ 10 - 15 năm qua, mức tăng 200 - 300% đã rất nhiều dự án đạt và vượt", vị này nói.

Không gian sống tại The Manor Central Park.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo, để đầu tư bất động sản thấp tầng đạt hiệu quả, đem lại giá trị lãi suất cao như dự báo, thì câu chuyện không chỉ còn là "tấc đất tấc vàng" như trước kia. Ngoài yếu tố vị trí, thì điều quan trọng làm nên giá trị thặng dư của loại hình bất động sản này là giá trị cộng đồng.

Giá trị thặng dư từ cộng đồng có thể giúp giá đất tăng lên đáng kể, nếu chủ đầu tư biết xây dựng và phát triển dự án trở thành một nơi đầy sức sống và sầm uất. Tuy nhiên để tìm được một dự án như vậy ở thị trường thủ đô không phải là dễ, lý do là vì quỹ đất eo hẹp, tiềm lực từ chính chủ đầu tư chưa đủ để triển khai .

Trên thị trường thủ đô hiện tại chỉ có một số dự án có thể đáp ứng đầy đủ cả hai tiêu chí này, trong đó có thể kể đến The Manor Central Park.

Đây là sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Bitexco Group, nổi tiếng với những sản phẩm bất động sản mang tính biểu tượng như: Tháp tài chính Bitexco, khách sạn JW Marriott Hanoi hay khu đô thị The Manor Hanoi.

The Manor Central Park nằm ở vị trí cửa ngõ Tây Nam Thủ đô, liên kết vùng linh hoạt, tiếp giáp với các đại lộ lớn (đường vành đai 3, Nguyễn Xiển, Xa La) và đồng bộ về cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được UBND Hà Nội phê duyệt.

Dự án có tổng diện tích 89,7 ha tọa lạc trên trục đường Nguyễn Xiển kéo dài, mặt tiền tiếp giáp với đường vành đai 3, mặt còn lại liền kề Công viên Chu Văn An diện tích lên tới 100 ha. Bên cạnh đó, The Manor Central Park có quy hoạch mở thông minh và kiến trúc đan xen giữa phương Đông và phương Tây.

Điểm nhấn của dự án là sự đa dạng các loại hình sản phẩm như: biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại cùng hệ tiện ích toàn diện tất cả trong một (all in one). Dự án có 5 công viên phủ xanh toàn dự án, trung tâm thương mại, biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại, trường học, phòng khám quốc tế, bể bơi bốn mùa, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng

Chủ đầu tư cho biết trong tương lai, cộng đồng 17.000 người tại The Manor Central Park sẽ biến nơi đây trở thành khu đô thị sầm uất hàng đầu Hà Nội và là điểm đến của không chỉ người dân thủ đô mà cả du khách nước ngoài.

Bên cạnh những sản phẩm thấp tầng tọa lạc tại những vị trí đẹp nhất, The Manor Central Park cũng đã hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng dự án cơ bản, bao gồm: đồi cây xanh; công viên nhánh; cảnh quan thiên nhiên; khu vui chơi; đường nội khu; nhà mẫu và công trình nhà ở. Chủ đầu cho biết, The Manor Central Park có sức hút với nhiều nhà đầu từ nhờ các ưu điểm nổi bật, chính sách bán hàng hấp dẫn.

Thúy An