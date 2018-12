Theo nhiều tài liệu, khái niệm dinh thự (mansion) xuất hiện lần đầu tại châu Âu từ thế kỷ XV, là nơi ở của giới quý tộc thượng lưu. Kiến trúc dinh thự có sức sống bền bỉ theo thời gian và được những gia đình quyền quý ưa chuộng.

Tại Việt Nam, dinh thự gắn liền với những công trình hoành tráng, như Dinh toàn quyền Đông Dương với kiến trúc đối xứng kiểu Palladio thời hậu Phục hưng, vọng gác hai bên, chi tiết diện tường chạy gờ chỉ ngang bên dưới các Fronton, là nơi ở và làm việc của các vị Toàn quyền Đông Dương.

Vẻ đẹp bề thế và biệt lập của dinh thự ghi điểm với những đại gia đình chuộng lối sống xanh, sang và an toàn.

Dinh thự thời hiện đại được cải biên, góp phần khẳng định vị thế của gia chủ. Theo đại diện chủ đầu tư Vingroup, kiến trúc đô thị hiện đại đề cao những dinh thự tọa lạc trong không gian sinh thái lớn và đầy đủ tiện nghi. Điều này càng trở nên đáng giá khi đặt trong bối cảnh mật độ xanh của đô thị Việt Nam thấp dưới chuẩn cho phép của Liên Hợp Quốc - tối thiểu 10m2 một người (theo số liệu của Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng).

Trong năm 2017, thành phố Cảng Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây. Môi trường đầu tư kinh doanh tại thành phố lớn thứ 3 cả nước cải thiện tốt, hạ tầng phát triển mạnh. Gới chuyên gia nhận định nhu cầu về nhà ở và hưởng thụ đời sống chất lượng cao của thị dân phố Cảng cùng nhóm chuyên gia nước ngoài làm việc tại đây ngày càng lớn.

Đơn cử, Vinhomes Imperia, dự án khu đô thị phức hợp 5 sao tại phố Cảng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong phân khúc bất động sản cao cấp khi bàn giao 81 căn biệt thự đầu tiên tới khách hàng, mở bán liên tiếp các phân khu đẳng cấp và mới đây là phân khu The Monaco.

The Monaco bao quanh bởi ba dòng sông mang đến tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.

The Monaco là phân khu tập hợp số lượng giới hạn các sản phẩm dinh thự, biệt thự lấy cảm hứng từ Công quốc Monaco bên bờ Địa Trung Hải. Dự án nằm gần sát bến thuyền sang trọng, thừa hưởng cảnh quan sinh thái ven sông thuận phong thủy, biệt lập và yên tĩnh.

Toàn bộ các ngôi nhà Monaco nằm sát bờ sông đều bao bọc bởi hai lớp kè, trong khi cốt nền của các biệt thự đều cao hơn so với cốt nền đường thành phố. Ngoài ra, cư dân tại Vinhomes Imperia Hải Phòng và đặc biệt là phân khu The Monaco còn sở hữu hệ thống an ninh đa lớp, một trong những điểm cộng của thương hiệu Vinhomes.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư, sức hút của Monaco còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích gồm trường liên cấp chất lượng quốc tế Vinschool; tổ hợp khách sạn 5 sao với quảng trường ánh sáng và khối đế thương mại hiện đại, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Clinic, phòng tập thể thao, nhà clubhouse…

Ngoài ra, các dải sản phẩm của The Monaco sẽ xây dựng và bàn giao thô khi khách hàng có nhu cầu. "Mỗi công trình vì thế sẽ mang đậm dấu ấn và phong cách cá nhân của gia chủ, người toàn quyền quyết định phong cách kiến trúc của ngôi nhà", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Hiện chủ đầu tư áp dụng chương trình "Lì xì đầu năm 2018" đến hết 15/2 cho 150 căn đầu tiên ký thủ tục. Những khách hàng mua biệt thự trên dưới 10 tỷ đồng sẽ có cơ hội sở hữu thẻ VinID Gift Card trị giá đến 100 triệu đồng.

Khách hàng tiếp tục được hỗ trợ vay vốn lên tới 65%, ân hạn nợ gốc đến 24 tháng, ưu đãi 1% vào giá bán cho các khách hàng hoặc người thân mua từ căn thứ hai.

Những khách hàng không tham gia hỗ trợ lãi suất được ưu đãi 3% vào giá trị biệt thự. Khách hàng thanh toán trước hạn hưởng chiết khấu 9% một năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán. Trường hợp thanh toán trước hạn 100% giá trị căn được chiết khấu 10,5% một năm cho 95% giá trị biệt thự và 12% một năm cho 5% giá trị biệt thự theo thủ tục đặt cọc.

Thế Đan