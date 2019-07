Cá nhân tôi thấy gởi tiền vào ngân hàng sẽ có lợi hơn vì lãi ngân hàng hiện nay cao hơn nhiều so với bảo tức của bảo hiểm.

Có thể giải thích giúp tôi bảo hiểm, đầu tư và tiết kiệm khác nhau như thế nào? Thú thật, tôi định tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng tôi nhận thấy nếu gởi tiền vào ngân hàng sẽ có lợi hơn, vì lãi suất ngân hàng hiện cao hơn nhiều so với bảo tức của bảo hiểm.

Bảo hiểm, đầu tư và tiết kiệm khác nhau ngay từ mục đích. Đầu tư là để sinh lợi dựa trên nguốn vốn bỏ ra, tiết kiệm là dành dụm tiền đồng thời kiếm thêm chút đỉnh cho mai sau nhưng bảo hiểm thì khác. Trong khi đó, ngay về mặt ngữ nghĩa, bảo hiểm đã có nghĩa là bảo vệ trước những rủi ro không mong đợi. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nhằm tối ưu lợi ích cho khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm đã phát triển các sản phẩm bảo hiểm kết hợp giữa yếu tố bảo vệ khách hàng trước các rủi ro và yếu tố đầu tư và/hoặc tiết kiệm.

Nhưng cho dù có lồng ghép thế nào thì bảo hiểm vẫn không phải là đầu tư hay là tiết kiệm đơn thuần. Bản chất của bảo hiểm là bảo vệ an toàn về tài chính trước những rủi ro xảy đến với con người trong cuộc sống. Điều này thể hiện rõ nhất khi có rủi ro xảy ra, khi người "trụ cột" chẳng may ngã xuống kéo theo nguồn thu nhập chính của gia đình, có khi là một tổ chức, khi mà những người còn lại cần có khoảng thời gian để ổn định sau sự cố không may. Lúc này sự hiện diện của một nguồn tài chính lớn là rất cần thiết, và các công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) được sinh ra là để cung cấp nguồn tài chính này.

Trên thực tế, nếu bạn có một số tiền nhàn rỗi và muốn kiếm lãi an toàn thì gởi vào ngân hàng cũng là một giải pháp tốt. Tuy nhiên, tham gia một hợp đồng BHNT khác với việc bạn gởi tiền vào ngân hàng. Khác biệt quan trọng nhất, như được đề cập ở trên, đó là mục đích của bảo hiểm.

Một yếu tố khác nữa, đó là cùng một mệnh giá, nghĩa là bạn sở hữu sổ tiết kiệm 100 hoặc 300 hoặc 500 triệu đồng thì bạn phải nộp đúng số tiền đó ngay từ ban đầu, nhưng với hợp đồng bảo hiểm, bạn sẽ đóng phí bảo hiểm trong nhiều năm, và số tiền công ty bảo hiểm cam kết chi trả khi có rủi ro xảy ra không phải là số phí mà bạn đóng vào (cộng lãi) mà là mệnh giá hợp đồng của bạn – nghĩa là mức bạn được bảo vệ, cho dù bạn chỉ mới đóng phí với số tiền chỉ tương đương với 1/10 hoặc thậm chí chỉ là 1/100 so với mệnh giá hợp đồng.

Đầu tư cũng là hình thức kiếm lãi từ nguồn vốn sẵn có nhưng không "thụ động" như gởi tiết kiệm ở ngân hàng mà chủ động tìm nơi nào có khả năng sinh lời thì tham gia để kiếm lợi nhuận càng cao càng tốt. Dĩ nhiên, nơi nào lợi tức cao thì nơi đó sẽ có mức rủi ro cao, do vậy đầu tư luôn gắn liền với rủi ro và nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro.

Bất động sản, chứng khoán là những lĩnh vực đầu tư có thể mang đến lợi nhuận lớn nhưng cũng đầy rủi ro. Rủi ro trong đầu tư luôn cho kết quả suy giảm số lãi từ đầu tư. Khi rủi ro đầu tư xảy ra thì số tiền của chủ đầu tư đã bỏ ra sẽ bị suy giảm, thậm chí không còn.

Ngược lại trong BHNT, nếu lỡ có rủi ro xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ đền bù bằng một khoản tiền lớn hơn nhiều so với số tiền khách hàng đã bỏ ra. Tóm lại, đầu tư là chấp nhận rủi ro còn bảo hiểm là chuyển rủi ro cho công ty bảo hiểm. Các nhà đầu tư thận trọng thường không bao giờ quên chuẩn bị sẵn cho mình một điểm an toàn tuyệt đối để nếu lỡ rủi ro về đầu tư xảy ra thì họ vẫn còn có một nguồn tài chính căn bản làm điểm tựa cho mình.

Các công ty bảo hiểm chính là nơi họ tìm đến cho mục đích đó, bởi chỉ có bảo hiểm mới đưa ra được công cụ giúp hạn chế rủi ro tài chính như nhà đầu tư mong muốn thông qua các hợp đồng bảo hiểm.

Hiểu đúng vai trò và ý nghĩa thật sự của bảo hiểm, bạn sẽ không phải băn khoăn nhiều về việc lựa chọn giữa bảo hiểm, gởi ngân hàng hay đầu tư tiền bạc của mình.