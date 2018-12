Với các nhà đầu tư Việt Nam hiện nay, Condotel không còn là khái niệm mới mẻ nữa. Sân chơi mang cái tên lai ghép giữa Condominium (căn hộ) và Hotel (khách sạn) đã và đang thu hút một lượng lớn các chủ đầu tư tên tuổi cũng như rất nhiều khách hàng giàu tiềm lực. Việc sở hữu một căn hộ khách sạn đang trở thành một “thỏi nam châm” khiến những người dư dả tài chính “đứng ngồi không yên”.

Nhiều nơi đang lên cơn sốt condotel, khi những giá trị sở hữu cũng như những lợi nhuận mà nó mang đến cho nhà đầu tư có thể tóm gọn trong 4 chữ “một vốn bốn lời”. Việc mua một căn hộ khách sạn không chỉ đem đến cho chủ sở hữu những kỳ nghỉ tuyệt đỉnh tại những thiên đường nghỉ dưỡng trên khắp thế giới qua hình thức timeshare mà còn mang lại cho họ những lợi nhuận hấp dẫn từ quá trình vận hành, hoặc bán lại condotel mà mình có.

Là dự án condotel đầu tiên của Sun Group, Premier Residence Phu Quoc Emerald Bay sở hữu vị thế “có một không hai” khi nằm ở Bãi Khem - một trong những bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc.

Theo các chuyên gia bất động sản, khi một Condo Hotel từ 4 đến 5 sao hoàn thiện và đi vào hoạt động, không khó để trong vòng từ 18-24 tháng bán lại với giá gấp đôi so với giá gốc. Đó là lý do các thương hiệu lớn trong ngành kinh doanh Bất động sản như Hilton, Hyatt, Starwood, Trump or W … đều vào cuộc. Và các nhà đầu tư tranh thủ mua condotel ngay khi căn hộ mình sở hữu mới chỉ là bản vẽ, bởi trong sân chơi condotel, mua càng sớm càng có lãi.

Những người có tiềm lực tài chính và thích hưởng thụ xem condotel là một cách để khẳng định mình. Sở hữu một căn hộ với đầy đủ tiện nghi, bên một bờ biển đẹp hay một vùng núi thanh tịnh, để có thể “về nhà” bất cứ khi nào mình muốn mà không phải lo chăm sóc, dọn dẹp ngôi nhà, với họ, đó mới là giá trị sống đích thực.

Còn với những nhà đầu tư quan tâm đến việc sinh lời, sở hữu một căn hộ condotel cũng có nghĩa là vừa có khách sạn để nghỉ dưỡng hàng năm, lại vừa có thể sinh lời ngay khi dự án đang tiến hành bằng việc bán lại, hoặc khi nó đi vào hoạt động thì mức lợi nhuận mà họ có thể có ít nhất cũng từ 8-9%/năm. Nói như các chuyên gia tài chính thì việc mua condotel cũng giống như mua một bất động sản chắc chắn có lời trong tương lai với giá hiện tại.

Không chỉ độc đáo ở vị trí, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cho phép chủ sở hữu có thể tận hưởng những giá trị thặng dư từ khu nghỉ dưỡng này.

Ở Premier Residence Phu Quoc Emerald Bay, mỗi tòa nhà được thiết kế bậc thang, thấp dần về phía biển, để từ góc nào của mỗi căn hộ, chủ nhân cũng thấy sóng vỗ phía xa, thấy cát trắng trải dài trước mắt. Sở hữu một căn hộ tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cũng đồng nghĩa với việc gia chủ hưởng trọn những tiện ích đẳng cấp khác như nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, bể bơi tràn bờ… giữa thiên nhiên tươi lành của vùng đảo cực Nam tổ quốc.

Ngoài mức lợi nhuận 9% một năm, chủ sở hữu của các căn hộ nghỉ tại dự án được “trao đổi kỳ nghỉ” tại toàn hệ thống các khách sạn, resort của Sun Group.

Trước đó, tại sự kiện mở bán dự án condotel tại Phú Quốc của Sun Group tại Hà Nội hồi tháng 7 vừa qua rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ… tới tham dự tìm hiểu. Theo chủ đầu tư, đa số nhà đầu tư ngoại quốc hài lòng về dự án một phần từ uy tín của chủ đầu tư. Phần khác, dự án có sự góp mặt của các đối tác như Accor Hotels là đơn vị quản lý dự án, SALA Design Group và M. System đảm nhiệm thiết kế.

Ngoài mức lợi nhuận 9% một năm, chủ sở hữu của các căn hộ tại dự án còn được “trao đổi kỳ nghỉ” tại toàn hệ thống các khách sạn, resort của Sun Group như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW. Marriott, Premier Village Da Nang Resort…

