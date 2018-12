Trước đó, Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA từng phân phối một số dự án bất động sản do Vingroup làm chủ đầu tư như Vinhomes Riverside, Vinhomes Royal City, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội và Vinhomes Central Park tại TP HCM... Với kinh nghiệm phân phối, tiếp thị chuyên nghiệp và am hiểu về thị trường, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ phân phối thành công phân khu thấp tầng The Botanica - Vinhomes Gardenia.

Phân khu thấp tầng The Botanica - Vinhomes Gardenia là quần thể biệt thự, biệt thự liền kề và shophouse sang trọng. Trong đó, khu nhà phố thương mại shophouse Arcadia với kiến trúc hiện đại là lựa chọn dành riêng cho chủ nhân có nhu cầu vừa kinh doanh, vừa sinh sống. Chủ sở hữu có thể tùy ý sáng tạo không gian sống đa dạng và sử dụng linh hoạt tầng trệt để mở cửa hàng hoặc cho thuê văn phòng, trong khi vẫn có thể sinh sống tiện nghi ở các tầng trên.

Shophouse Arcadia sở hữu ưu thế thương mại vượt trội khi nằm ngay mặt tiền đường Hàm Nghi, đối diện 3 tòa căn hộ với trên 2.000 gia đình và trường học Vinschool.

"Nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa nguồn khách hàng thường xuyên tại khu vực này cho hoạt động kinh doanh, biến nơi đây thành một trong những vị trí trung tâm sôi động, sầm uất nhất tại khu đô thị Vinhomes Gardenia", đại diện STDA nói.

Khu phố tấp nập tại shophouse Arcadia - Vinhomes Gardenia.

Chủ nhân của shophouse Arcadia cũng được tận hưởng cuộc sống thuận tiện "một bước ra phố" với hệ thống tiện ích đa dạng cận kề, bao gồm: bể bơi The Arcadia dài 50m, vườn nướng BBQ, sàn tập yoga, sân tennis… Đồng thời, cư dân cũng thừa hưởng hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế trong nội khu dự án Vinhomes Gardenia như phòng khám Vinmec, siêu thị VinMart, trường học mầm non và tiểu học Vinschool, phòng gym, sân chơi trẻ em, thư viện, vườn tiệc cho gia đình, vườn chơi cờ, vườn thái cực quyền… đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi.

Bao quanh shophouse Arcadia là hệ thống cây xanh, vườn hoa, bể bơi, đảo cây xanh, giúp cho những chủ nhân nơi đây có được một môi trường sống trong lành và không gian xanh theo phong cách nghỉ dưỡng.

Hướng tới mục tiêu mang đến cho khách hàng phong cách sống đẳng cấp song hành cùng chất lượng dịch vụ, chủ đầu tư cung cấp hệ thống dịch vụ quản lý cao cấp, chuyên nghiệp và tận tâm. Mọi cư dân tại shophouse Arcadia đều được trải nghiệm cuộc sống an toàn, thoải mái với các dịch vụ lễ tân, chăm sóc cảnh quan, bảo vệ 24/7, vệ sinh… cùng các hoạt động cộng đồng thú vị, đa dạng.

Thu Ngân