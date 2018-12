Starbucks khai trương cửa hàng lớn nhất thế giới ở Trung Quốc / Người Việt uống cà phê Starbucks đắt thứ 3 thế giới

Starbucks vừa tuyên bố sẽ đóng khoảng 8.000 cửa hàng tại Mỹ vào chiều ngày 29/5 để đào tạo lại gần 175.000 nhân viên. Thông báo trên được đưa ra sau scandal tuần trước, khi quản lý một cửa hàng Starbucks tại Philadelphia gọi điện báo cảnh sát bắt hai người da đen, vì ngồi đợi bạn mà không gọi đồ. Việc này đang khiến Starbucks bị chỉ trích rất mạnh tại Mỹ - thị trường lớn nhất và cũng là sân nhà của họ.

Theo tính toán của Bloomberg, việc này có thể khiến họ thiệt hại gần 16,7 triệu USD doanh thu. Năm ngoái, doanh thu của chuỗi cà phê này là 22,4 tỷ USD.

Cảnh sát và người phản đối bên ngoài một cửa hàng Starbucks cách đây vài ngày. Ảnh: AFP

Dù vậy, chỉ những cửa hàng do chính Starbucks quản lý mới bị đóng cửa. Vì vậy, quyết định của Starbucks có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến những khách hàng nghiện cà phê hãng này, do khoảng 41% cửa hàng Starbucks (không do công ty trực tiếp quản lý) có thể vẫn hoạt động chiều hôm đó.

Starbucks gọi việc quản lý của mình gọi cảnh sát đến bắt giữ khách hàng da đen hôm đó là “hậu quả đáng bị chỉ trích” và cam kết sẽ làm tốt hơn. “Trong những ngày qua, tôi và ban lãnh đạo đã đến Philadelphia để lắng nghe cộng đồng, tìm hiểu xem chúng tôi đã làm gì sai và cần làm gì để sửa”, CEO Starbucks - Kevin Johnson cho biết trong một thông báo, “Đóng các cửa hàng để đào tạo về phân biệt chủng tộc chỉ là một bước đi trong cả quá trinh đòi hỏi sự tận tụy từ mọi cấp bậc trong công ty và cả các đối tác trong cộng đồng của chúng tôi nữa”.

Đến nay, cổ phiếu Starbucks chưa bị ảnh hưởng nhiều. Chốt phiên hôm qua, mã này vẫn tăng 0,67% lên sát 60 USD.

Hà Thu (theo Bloomberg)