Từ ngày 2/5 đến 20/7, người mua sản phẩm của Oexpo với hóa đơn từ 5 triệu đồng có cơ hội nhận xe Huyndai Accent, Honda Vision và nhẫn SJC 0,5 chỉ.

Nhằm tri ân khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm của thương hiệu Oexpo trong thời gian qua, nhãn hàng này tổ chức chương trình khuyến mãi "Tri ân dành cho khách hàng Việt". Tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 2/5 đến 20/7, với mỗi hóa đơn từ 5 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận một phiếu cào may mắn với cơ hội trúng: hai giải nhất, mỗi giải là một xe Huyndai Accent 1.4 MT Base; 56 giải nhì, mỗi giải là một xe Honda Vision 110CC và 690 giải ba là nhẫn vàng SJC trị giá 0,5 chỉ.

Các sản phẩm áp dụng trong chương trình gồm sơn và hợp chất chống thấm thuộc thương hiệu Oexpo, không bao gồm các sản phẩm bột trét, các sản phẩm thuộc nhãn hiệu Oexpo XIX.

Trong quá trình diễn ra chương trình, mỗi khách hàng có thể nhận nhiều phiếu cào tùy theo giá trị hóa đơn. Mọi người có thể cộng dồn nhiều hóa đơn trong ngày.

Phiếu cào chỉ có giá trị là do Công ty 4 Oranges CO., LTD phát hành và còn nguyên vẹn, không bị rách, không tẩy xóa, không bôi ve hay làm mờ chữ. Các phiếu trúng thưởng hợp lệ của các giải nhất, giải nhì phải có chữ ký của Tổng giám đốc Công Ty 4 Oranges CO., LTD, đã đăng ký với Cục Xúc tiến Thương mại, nằm ở "Phần không được cào" phía bên phải.

Sơn Oexpo chi hơn 4 tỷ đồng tri ân khách hàng.

Ngay khi trúng thưởng, khách hàng cần liên lạc với Oexpo theo số điện thoại: 028.38752960 (số nội bộ: 69 gặp chị Tú Oanh) để thông báo cũng như nhận hướng dẫn cách thức nhận giải thưởng. Thời hạn cuối cùng nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng thông qua điện thoại là 17h ngày 10/8.

Công ty sẽ thẩm định phiếu cào và trao giải thưởng từ 3 ngày (đối với giải nhất, giải nhì) và 10 ngày (đối với giải ba). Lưu ý, các chi phí phát sinh trong quá trình nhận giải sẽ do khách hàng trúng thưởng chi trả.

Chương trình "Tri ân khách hàng Việt" của Oexpo không áp dụng cho nhân viên công ty, nhà phân phối, nhân viên nhà phân phối, chủ cửa hàng. Tìm hiểu thêm thông tin tại: www.oexpo.vn hay fanpage: Sơn Oexpo

