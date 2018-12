Sự kiện do BIM Group - Syrena Việt Nam phối hợp cùng Liên minh các sàn giao dịch bất động sản G5 tổ chức.

Theo đó, khách hàng đặt mua sẽ được miễn phí dịch vụ và quản lý trong 2 năm, lãi suất 0% và chiết khấu ngay 5% trên giá trị căn hộ (trước VAT) từ 1/6-30/6. Ngoài ra, chủ đầu tư chiết khấu 5% trên tổng giá trị căn nhà nếu khách hàng thanh toán tối thiểu 95% giá trị hợp đồng.

Với lợi thế từ Green Bay Towers - dự án chung cư cao cấp đầu tiên tại Quảng Ninh, trong năm 2015, chủ đầu tư BIM Group - Syrena Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 với tên gọi Green Bay Village. Đây được xem là dự án điểm nhấn của thị trường bất động sản Quảng Ninh hiện nay.

Nằm trong khu đô thị Halong Marina quy mô 248ha, vị trí có toàn bộ mặt trước kề biển và tầm nhìn hướng ra Vịnh Hạ Long, sau lưng tựa vào dãy núi Hùng Thắng, Green Bay Village được thừa hưởng tất cả tiện tích trong khu đô thị như tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế CGV Cinema, bãi biển Marina Bay, chợ đêm Hạ Long, khu ẩm thực, trường học quốc tế, trung tâm y tế, trung tâm tài chính…

Các căn nhà có tổng diện tích xây dựng 240-300m2, xây dựng 3,5 tầng và sở hữu mặt tiền từ 5-6m, hoàn thiện cơ bản, hình thức chìa khóa trao tay

Điểm khác biệt của Green bay Village là xây dựng và quản lý theo hình thức khép kín Gated Community. Đây là mô hình xây dựng đảm bảo tối đa cho cư dân về an ninh, nhưng vẫn đảm bảo thân thiện, thẩm mĩ và hài hòa với thiên nhiên. Dự án được bố trí cổng chào ra vào được kiểm tra an ninh, các chốt an ninh và camera hoạt động 24/24h, dưới sự quản lý của đơn vị quản lý chuyên nghiệp PMC. Trong khuôn viên dự án có đầy đủ các tiện ích xung quanh, những khoảng không gian xanh mát phục vụ sinh hoạt cộng đồng như công viên trung tâm, bể bơi, thư viện, sân chơi, phòng tập gym…

16 sản phẩm gồm 8 nhà vườn và 8 nhà phố thương mại được giới thiệu lần này đều có thang máy riêng biệt nối từ hầm lên trên. Các căn nhà phố thương mại không chỉ nằm sát mặt đường Hoàng Quốc Việt với lượng giao thông lớn mà còn có một khoảng diện tích vườn riêng biệt xanh mát để có thể tận dụng kinh doanh. Trong đó, nhà vườn với tầm nhìn hướng ra khuôn viên cây xanh và bể bơi được thiết kế chuyên biệt, sẽ tối ưu hóa không gian sinh hoạt cho gia chủ.

Các căn nhà của khu liền kề có tổng diện tích xây dựng 240-300m2, xây dựng 3,5 tầng và sở hữu mặt tiền từ 5-6m, hoàn thiện cơ bản, hình thức chìa khóa trao tay, gồm một phòng khách, 4 phòng ngủ, tổng diện tích sử dụng 231,6m2. Bên cạnh đó là kiến trúc hiện đại, thông minh cùng hệ thống thông gió tự nhiên tăng khả năng đối lưu cho toàn bộ không gian.

Theo ông Tô Chí Công - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và quản lý bất động sản G5, thời gian qua, giới đầu tư đánh giá cao thị trường bất động sản Quảng Ninh bởi so với các khu vực miền Trung và miền Nam, bất động sản ven biển ở miền Bắc có mức giá thấp hơn thậm chí chưa bằng phân nửa nhưng cơ hội gia tăng giá trị sở hữu trong tương lai lại tương đương với các dự án tại khu vực khác bởi nhờ kỳ quan thiên nhiên Vinh Hạ Long.

Vị này cho rằng, sự phát triển mạnh của bất động ven biển gần đây có sự ảnh hưởng rất lớn từ hạ tầng giao thông. Những địa phương cách các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP HCM khoảng 3 giờ đồng hồ chạy xe sẽ là một lợi thế. Với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đã hoàn thiện có thể rút ngắn khoảng di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long chỉ còn một giờ đồng hồ.

Thanh Thư