Melosa Garden có tổng diện tích 17,3ha, tọa lạc trên đường vành đai trong quận 9, liền kề lối ra cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và tiếp giáp trung tâm hành chính quận 2. Cư dân nơi đây mất 10 phút vào quận 1, 15 phút đến Phú Mỹ Hưng và 5 phút để tiếp cận trường học, khu mua sắm, siêu thị, chợ, bệnh viện và khu công nghệ cao tại quận 9.

Mỗi căn nhà liên kế vườn và biệt thự Melosa Garden được thiết kế linh hoạt theo hướng hiện đại có không gian mở, đón trọn vẹn ánh sáng và hướng gió, tạo sự thông thoáng giữa các phòng.

Không gian xanh hiện diện mọi lúc mọi nơi trong trải nghiệm sống của cư dân tại Melosa Garden.

Tiện ích nội khu đa dạng nằm xen kẽ giữa những mảng xanh và hồ nước điều hòa, tạo nên một không gian xanh trong lành thoáng mát ngay giữa trung tâm của dự án.

Các tiện ích nội khu Melosa Garden được kết nối bởi các hệ thống như hồ bơi thác tràn 9 tầng ngoài trời, bên trên là khu cà phê ngoài trời, khu BBQ dọc hồ điều hòa, khu công viên trung tâm, đường đi dạo dọc bờ sông, phòng gym, sân tenis chuẩn quốc tế, mini mart, khu vui chơi trẻ em với bãi cát mịn cầu trượt, xích đu, thú nhún…

Nhờ lợi thế nằm trong khu Mega Khang Điền nên khu dân cư Melosa Garden không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn cũng như khói bụi từ con đường Vành Đai II. Các thế hệ gia đình từ ông bà, đến trẻ em đều có thể dễ dàng tìm kiếm và tận hưởng không gian sống riêng cho chính mình.

Bên cạnh đó, cư dân Melosa Garden còn được bảo vệ trong hệ thống an ninh 3 lớp với cổng - compound, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp và hệ thống camera an ninh được lắp đặt bao quanh khắp nơi, hoạt động 24/7, đảm bảo an ninh và tiện nghi.

Melosa Garden có 442 căn biệt thự và nhà liên kế vườn được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp với nội thất sang trọng, hiện đại. Thiết kế nhà liên kế vườn có diện tích từ 172,5m2 đến 239m2, biệt thự từ 196m2 đến 219m2. Giá bán đưa ra của chủ đầu tư từ 15,9 triệu đồng một m2 và có những chính sách bán hàng linh hoạt hỗ trợ cho khách hàng.

Chủ đầu tư Khang Điền mong muốn đưa dự án đến đối tượng là các khách hàng trẻ 35-55 tuổi, thu nhập khá và ổn định, hoặc người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Khu vui chơi trải cát mịn của trẻ.

Trong tháng 8, khách hàng mua căn hộ tại đây sẽ nhận chiết khấu 2% cho khách hàng thân thiết, 1% cho cán bộ nhân viên ngân hàng Viettinbank. Ngoài ra, khách hàng còn được vay ưu đãi vay 0% lãi suất đến 24 tháng và chiết khẩu thanh toán nhanh 18% một năm.

Hà Linh