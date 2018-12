Chủ đầu tư Goldmark City đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng mua căn hộ tại dự án. Theo đó, khách hàng chỉ cần có từ 400 triệu đồng có thể nhận nhà ở ngay. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay 75% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% trong một năm. Đây là cơ hội dành cho những người đang có ý định chuyển nhà và mong muốn sở hữu căn hộ chất lượng.

Căn hộ The Goldmark City thiết kế hiện đại.

Sắp tới, chủ đầu tư sẽ tổ chức mở bán căn hộ nghỉ dưỡng TNR Sky Park vào 9h30 ngày 18/11 tại văn phòng bán hàng dự án, số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khách hàng tham dự sự kiện có cơ hội bốc thăm trúng một xe Honda Lead và một xe Honda Vision. Toàn bộ người đặt cọc trong sự kiện còn có cơ hội bốc thăm trong sự kiện "Chào năm mới 2019" với giải đặc biệt là một ôtô Mazda 2018 và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Hưởng lợi từ vị trí, hạ tầng của khu phía Tây Hà Nội, dự án Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thu hút nhiều người mua để ở cũng như nhà đầu tư nhờ chất lượng công trình tốt, vị trí thuận tiện.

Bao quanh dự án là hệ thống giao thông thuận tiện với trục đường sắt trên cao, tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài rộng hơn 40m2. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và ra ngoại thành.

Hệ thống hạ tầng tại The Goldmark City đã cơ bản hoàn thiện.

Hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành hạ tầng cảnh quan. Với bốn quảng trường rộng lớn, dự án được ghi nhận kỷ lục Guiness "Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam". Các quảng trường sử dụng gốm làm vật liệu trang trí độc đáo, từ tháp cây đón nắng, thác nước, bồn hoa đều được lát gốm tinh xảo.

Cư dân sống tại TNR Goldmark City được hưởng một loạt các tiện ích miễn phí như tổ hợp 4 quảng trường lớn xanh mát rợp bóng cây, hệ thống 4 sky garden trên gác mái phân khu Sapphire với không gian trong lành.

Chủ đầu tư còn chú trọng hệ thống cây xanh tầng cao và tầng thấp, cây thân gỗ và cây thân cỏ đan xen hợp lý cùng hàng chục loại hoa để tạo cảnh quan xanh cho dự án.

Với diện tích 12ha, chủ đầu tư dự án Goldmark City dành tới 2ha để phát triển hệ thống trường liên cấp hiện đại gồm 5 trường mầm non nội khu và một trường quốc tế liên cấp. Dự án còn có hệ thống 2 bể bơi trong nhà và 2 bể bơi ngoài trời tiêu chuẩn quốc tế cùng 4 sân chơi sáng tạo dành riêng cho trẻ em. Hệ thống siêu thị tiện ích, cửa hàng tiện lợi thuận tiện cho việc mua sắm của cư dân.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn chú trọng vấn đề an ninh với 3 lớp đảm bảo an toàn: bảo vệ ngay tại các cửa ra vào sảnh chung cư, hệ thống camera đến từng sảnh hành lang căn hộ, khóa từ Hafele an toàn. Bãi đỗ xe thông minh báo chỗ trống, bảo vệ chung tại các quảng trường, hầm để xe để đảm bảo an ninh toàn khu, đảm bảo cuộc sống cho cư dân.

Tâm Anh