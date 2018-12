Theo thông tin từ chủ đầu tư, sau một tuần sau khi ra mắt dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long, 90% số căn hộ trong đợt ra hàng đầu tiên đã được đăng ký đặt mua.

Best Western Premier Sapphire Ha Long nằm trong dòng sản phẩm bất động sản cao cấp tại Quảng Ninh. Đại diện chủ đầu tư DOJI Land cho biết, ngoài sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn bao quát Vịnh Hạ Long, cam kết về sổ đỏ vĩnh viễn cùng hệ thống tiện ích cao cấp đã tạo nên sức hấp dẫn của dự án. Tuy nhiên, điểm cốt lõi nằm ở chiến lược phát triển sản phẩm thông minh cũng như cam kết về lợi nhuận và suất đầu tư.

Thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng

Không khai thác loại hình căn hộ lớn, Best Western Premier Sapphire Ha Long tập trung vào ba dòng sản phẩm là căn Studio một phòng ngủ chiếm tỷ lệ hơn 60% số lượng phòng, căn Junior Suite (2 phòng ngủ diện tích nhỏ) và căn Suite (2 phòng ngủ có diện tích lớn, khoảng 15%).

Với thiết kế thông minh, các căn hộ tại Best Western Premier Sapphire Ha Long có diện tích vừa vặn, từ khoảng 35m2 đến 75m2. Thiết kế này phù hợp với các cặp đôi, nhóm bạn hoặc hộ gia đình, những đối tượng khách hàng chính của "ngành công nghiệp không khói".

"Tâm lý của khách du lịch thường thích những căn hộ có tầm nhìn đẹp, không gian thoáng, đầy đủ tiện nghi. So với một căn hộ 2 phòng ngủ 70m2, có chi phí thuê cao hơn từ 10 -15%, những căn 2 phòng ngủ với diện tích khoảng 50m2 và tiện ích tương đương có hiệu suất cho thuê cao hơn hẳn", anh Vũ Duy Tùng, một host (chủ căn hộ) lâu năm trên Airbnb chia sẻ. Anh Tùng đồng thời là khách đầu tư đang sở hữu hai căn hộ tại Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Best Western Premier là đơn vị quản lý vận hành dự án trực tiếp tham gia vào khâu thiết kế và tối ưu sản phẩm theo tiêu chuẩn 5 sao của tập đoàn.

"Không chỉ giúp du khách dễ lựa chọn thuê do tối ưu chi phí, Best Western Premier Sapphire Hạ Long còn mang tới cơ hội sở hữu hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhờ suất đầu tư hợp lý", chủ đầu tư khẳng định.

Tiềm năng sinh lời

Theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư, dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long có cam kết sổ đỏ lâu dài và sở hữu hành lang pháp lý minh bạch. Theo đó, chủ sở hữu khi mua nhà sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đảm bảo tính bền vững, kế thừa qua nhiều thế hệ và khả năng chuyển nhượng dễ dàng.

Cùng với cam kết về sổ đỏ vĩnh viễn, Best Western Premier Sapphire Ha Long được chủ đầu tư kỳ vọng mang lại tiềm năng sinh lời từ khai thác lưu trú, du lịch nhờ vị trí đắc địa. Tọa lạc giữa khu vực Bến Đoan với vị trí tâm điểm kết nối, Best Western Premier Sapphire Ha Long có nhiều lợi thế trở thành "thỏi nam châm" thu hút du khách, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng của Hạ Long đang ngày càng phát triển.

Hạ Long được đánh giá đang thiếu nguồn cung căn hộ cao cấp 4-5 sao, đặc biệt tại thị trường Hòn Gai.

Cụ thể, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi vào hoạt động, du khách từ Thủ đô chỉ cần 90 phút chạy xe để đến Hạ Long, di chuyển thêm 15 phút trên Quốc lộ 18 là tới thẳng Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Cuối năm 2018, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm khác mà dự án được hưởng lợi trực tiếp cũng sẽ đi vào khai thác như Cảng hàng không Vân Đồn, công suất 5 triệu lượt khách một năm cùng cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cảng tàu khách Hòn Gai.

Tương lai khi hầm vượt biển Cửa Lục hình thành kết nối giao thông 2 khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy chỉ trong 3 phút di chuyển, vị trí của Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ được nối thẳng với cảng tàu Hòn Gai, giúp du khách tiếp cận dễ dàng hơn.

Đơn vị vận hành 5 sao, top 10 thế giới

Chủ đầu tư Best Western Premier Sapphire Ha Long cho biết, đơn vị vận hành dự án là Best Western Premier. Đây là thương hiệu cao cấp nhất của Best Western - tập đoàn quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp top 10 thế giới, với tiêu chuẩn vận hành dịch vụ 5 sao.

"Best Western Premier có những tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác để đảm bảo chất lượng của dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú", đại diện chủ đầu tư DOJI Land khẳng định. Cũng theo vị này, những ưu thế về vị trí đắc địa tại "tâm ngọc" Bến Đoan, sự uy tín từ chủ đầu tư, tiềm lực tài chính và tiềm năng sinh lời là lý do thuyết phục Best Western tham gia hợp tác và phát triển dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Từ 450 triệu cho suất đầu tư ban đầu

Theo thông tin được công bố bởi chủ đầu tư, khách hàng chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu 450 triệu đồng (tương đương 30% giá trị căn hộ) khi đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng tại Best Western Premier Sapphire Ha Long. Đó là nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị căn hộ, bảo trợ bởi ngân hàng Vietcombank và TPBank (lãi suất 0% trong vòng 18 tháng và thời hạn vay vốn lên đến 25 năm).

Cũng theo chính sách cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư, khách mua căn hộ của Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ cho hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là nhận cam kết 85% lợi nhuận trước thuế không thấp hơn 10%/năm giá trị căn hộ trong vòng 5 năm đầu. Khách hàng hưởng khoản ứng trước tiền thuê cam kết kể từ ngày thanh toán đủ và đúng hạn 95% giá trị căn hộ. Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện, các kỳ tiếp theo 6 tháng/lần.

DOJI Land chứng minh năng lực tài chính bằng việc minh bạch, rõ ràng với chính sách vay, thời hạn thanh toán và cam kết lợi nhuận.

Lựa chọn thứ hai, khách được khấu trừ tiền thuê cam kết trong 3 năm đầu, tương ứng với 25% giá trị căn hộ với điều kiện thanh toán đủ và đúng hạn 95% giá trị căn hộ. Từ năm thứ 4 và 5, chủ đầu tư cam kết 85% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 10%/năm giá trị căn hộ.

Phạm Vân