The Hamptons Hồ Tràm

Được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu một bờ biển đẹp với nước biển trong xanh quanh năm, Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) đang là khu vực thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua.

Hồ Tràm chỉ cách TP HCM dưới 2 giờ di chuyển bằng ôtô với hệ thống đường cao tốc được hoàn thiện. Đây là lợi thế của địa danh này so với các địa điểm du lịch như Phan Thiết hay Nha Trang khi thời gian di chuyển từ TP HCM đến từ 4-8 giờ. Đặc biệt, khi sân bay Long Thành được hoàn thành và đi vào hoạt động, để đến Hồ Tràm du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng mọi phương tiện như đường bộ, đường thủy và hàng không.

Theo phân tích của Vietnam Capital Partners, từ Phan Thiết (Bình Thuận) đến Bà Rịa - Vũng Tàu hiện chỉ có khoảng 800 phòng khách sạn 5 sao, nhưng khu vực này lại đón đến hơn 20 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Riêng Hồ Tràm - Bà Rịa được dự báo sẽ cần ít nhất 8.000 phòng phục vụ hơn 3 triệu lượt khách trong 3-5 năm tới.

Tổng thể dự án Melia Hồ Tràm at The Hamptons.

Bên cạnh những tiện ích đẳng cấp quốc tế sẵn có như sân golf The Bluffs - một trong những sân golf đẹp nhất châu Á, Casino The Grand mang phong cách Las Vegas, tại đây nhiều dự án nghỉ dưỡng hạng sang đang được hoàn thiện. Đáng kể có Melia Hồ Tràm at The Hamptons do Tanzanite International làm chủ đầu tư.

Dự án trải dài trên 500m bờ biển, sở hữu 100% căn resort mặt tiền biển. Điểm độc đáo nhất của khu resort này là gần như thừa kế được ý tưởng của Hamptons, New York - nơi hội tụ của giới thượng lưu, ngôi sao hàng đầu nước Mỹ.

Giai đoạn 1 của dự án gồm 82 villa sang trọng với hồ bơi riêng và vườn cảnh quan và toàn bộ 156 căn resort thiết kế 100% mặt tiền biển, trong đó, 130 căn Resort Suite một phòng ngủ, diện tích 47m2, 13 căn Corner Suite một phòng ngủ, diện tích 66m2 và 13 căn góc Corner Suite 2 phòng ngủ rộng 88m2.

“Là dự án duy nhất tại Hồ Tràm được vinh danh liên tiếp 3 hạng mục giải thưởng danh giá nhất tại bất động sản Việt Nam 2016, Melia Hồ Tràm at The Hamptons từ khi phôi thai đến lúc thành hình đã mang tâm huyết rất lớn từ chủ đầu tư", ông Nguyễn Nam Sơn - Chủ tịch Tanzanite International chia sẻ.

Chủ đầu tư cho biết, dự án không chỉ tạo ra một sản phẩm đẳng cấp quốc tế, sáng tạo và xuất sắc về cả thẩm mỹ lẫn chất lượng, mà Melia Hồ Tràm at The Hamptons còn đề cao nhu cầu nghỉ dưỡng hưởng thụ cho chủ sỡ hữu.

Biệt thự nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm at The Hamptons.

Được quản lý bởi Melia - đơn vị điều hành số 1 thế giới trong lĩnh vực resort, Melia Hồ Tràm at The Hamptons là resort 100% mặt tiền biển đẳng cấp với tiện ích và tiện nghi chuẩn quốc tế, mang đến cho chủ sở hữu cùng người thân những đặc quyền của cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Dự án được chào bán với mức giá khởi điểm từ 2,9 tỷ đồng mỗi căn resort mặt tiền biển. Ngoài việc sở hữu tài sản mặt tiền biển đẳng cấp có giá trị tài sản gia tăng cao, khách hàng sẽ có tỷ suất lợi nhuận sẽ đạt hơn 10% vào năm thứ 5 và sẽ tăng trưởng bền vững theo thời gian. Thêm vào đó, chủ sở hữu được tặng thêm 40 đêm nghỉ dưỡng trong năm và có thể tận hưởng nhiều lần hoặc tặng gia đình, bạn hữu và đối tác.

Ông Hồ Vĩnh Tuấn - Tổng giám đốc dự án cho biết, điểm đặc biệt nhất của Melia Hồ Tràm at The Hamptons chính là sự gia tăng giá trị của tài sản, đảm bảo ở sự đầu tư vào tương lai bằng mức lợi nhuận tăng trưởng bền vững không chỉ trong 10 năm mà là trọn đời.

Thanh Thư