Doanh nghiệp giữ danh hiệu đại lý hàng đầu về phân phối bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group, với doanh số hơn 2.000 tỷ đồng.

Hôm 28/2, Tập đoàn Sun Group đã tổ chức buổi lễ tri ân các đơn vị tư vấn sản phẩm bất động sản và vinh danh những đại lý xuất sắc trong năm 2018 - "Together We Rise". Công ty Bất động sản SmartRealtors and Partners tiếp tục đạt danh hiệu "Đại lý xuất sắc", với doanh số phân phối hơn 2.000 tỷ đồng trong năm vừa qua. Đây cũng là năm thứ 3 (2016-2018), đơn vị giữ vị trí đại lý chiến lược hàng đầu trong hệ thống phân phối các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn Sun Group.

Đại diện SmartRealtors and Partners đón nhận danh hiệu "Đại lý xuất sắc" năm 2018 từ Sun Group.

Bà Hoàng Ngọc Phú Châu - Giám đốc dự án Công ty Bất động sản SmartRealtors cho biết, từ những ngày đầu khi Sun Group triển khai dự án tại Phú Quốc, doanh nghiệp đã là một trong những đại lý miền Nam đầu tiên đồng hành mang những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp đến với khách hàng cả nước. Đến nay, SmartRealtors là một trong những "cánh tay nối dài" của tập đoàn, giới thiệu đến nhà đầu tư những tài sản chiến lược, có vị trí đắc địa trong quần thể đồng bộ từ hạ tầng, quy hoạch, kiến trúc đến cảnh quan của Sun Group.

"Nhân sự của chúng tôi cũng đã trưởng thành rất nhiều khi tham gia chinh phục những sản phẩm do Sun Group phát triển. Chúng tôi là nơi quy tụ những chuyên viên tư vấn tận tâm, nhiệt huyết, ham học hỏi để tiếp cận cái mới, trải nghiệm những chuẩn mực cao cấp hơn nhằm mang đến cho khách hàng sự tư vấn đáng tin cậy", bà Châu chia sẻ.

Cũng theo đại diện SmartRealtors, kết quả ngày hôm nay đến từ một hành trình dài hoạt động kiên trì, bền bỉ, sáng tạo trong thị trường bất động sản vốn ẩn chứa rất nhiều thử thách. Với nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường bất động sản cao cấp, SmartRealtors vẫn đang quy tụ những nhân sự giỏi - những người luôn tràn đầy nhiệt huyết và am hiểu để tạo lập một hệ thống nhân sự chuyên nghiệp cùng các tiêu chuẩn cao để mang lại những giá trị, dịch vụ xứng tầm dành cho khách hàng.

Ở vị thế trung gian, mục tiêu của SmartRealtors and Partners là mang đến cơ hội gia tăng giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững cho khách hàng, bên cạnh nỗ lực góp phần vào thành công của các chủ đầu tư. Công ty còn đầu tư nghiên cứu để đưa ra những chiến lược cụ thể cho từng dự án nhằm đồng hành cùng chủ đầu tư trong nhiều giai đoạn khác nhau. Nhờ vậy, những dự án SmartRealtors phân phối có tốc độ ra hàng khá nhanh.

"Những giải thưởng được ghi nhận trong suốt thời gian qua khẳng định giá trị bền vững của SmartRealtors and Partners khi là một trong những công ty tư vấn, phân phối bất động sản chuyên nghiệp mang thương hiệu hàng đầu trên thị trường, là sự lựa chọn đúng đắn với các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng", bà Châu khẳng định.

Nhân viên SmartRealtors chụp hình kỷ niệm tại sự kiện.

Năm 2018, Tập đoàn Sun Group tiếp tục đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các khu vực trọng điểm, đặc biệt là Nam Phú Quốc. Hệ thống vui chơi giải trí SunWorld Hòn Thơm Nature Park và cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới đã đưa vào hoạt động. Cùng với quần thể nghỉ dưỡng Sun Premier Village Kem Beach Resort, Sun Premier Village The Eden Bay và Sun Premier Village Primavera (Shophouse Địa Trung Hải), Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đã vận hành trước đó, các hạ tầng du lịch mới hứa hẹn đưa Nam đảo trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch mới của Phú Quốc.

Vừa qua, Tổ chức Du lịch Thế giới đã xếp Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất trên thế giới và du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ về lượng và chất.

Còn theo khảo sát do CBRE công bố hồi cuối tháng 9/2018, lượng tiêu thụ bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc vẫn đang ở mức cao, quanh ngưỡng 80-90%.

Lộc An