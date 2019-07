Giai đoạn một chủ đầu tư xây dựng 242 biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển diện tích 115-410 m2, thiết kế mang dấu ấn văn hóa Huế.

Nằm dưới chân đèo Hải Vân nổi tiếng, Six Miles Coast Resort là tổ hợp nghỉ dưỡng có quy mô lên đến 110ha, tổng số vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Chủ đầu tư giới thiệu dự án sẽ là "điểm dừng chân lý tưởng" cho du khách ghé thăm vịnh Lăng Cô.

Six Miles Coast Resort sở hữu nhiều ưu đãi của tự nhiên gồm núi rừng, biển, hồ, đầm lầy và mây. Theo kế hoạch tổng thể, khu nghỉ dưỡng sẽ phát triển thành 6 giai đoạn với đa dạng loại hình sản phẩm bất động sản. Giai đoạn một đơn vị xây dựng 242 biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, hướng nhìn ra biển.

Bên trong một căn biệt thự Six Miles Coast Resort hướng ra biển Lăng Cô.

Từ khu nghỉ dưỡng, du khách có thể dễ dàng kết nối với hàng loạt địa danh du lịch trên con đường di sản miền Trung như cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, bãi biển Mỹ Khê, Bà Nà Hill, sân Goft Bà Nà Hill, sân Goft Montgomerie Links, đầm Lập An, đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà, vườn quốc gia Bạch Mã... Vịnh Lăng Cô, nơi Six Miles Coast Resort còn nằm trong liên kết kinh tế trọng điểm miền Trung Chân Mây - Lăng Cô.

Phong cách thiết kế của biệt thự Six Miles Coast Resort mang đậm dấu ấn văn hóa Huế với những hoa văn trên gạch hay tường bằng từ mỹ thuật cung đình, chữ Hán. Ngoài ra, mỗi căn đều sở hữu không gian nhiều cây xanh, gần gũi thiên nhiên, hướng ra biển đón gió và nắng, phù hợp cho nghỉ dưỡng dài ngày.

Mặt ngoài biệt thự dự án lấy cảm hứng thiết kế từ hoa văn mỹ thuật cung đình Huế.

Chủ đầu tư cho biết, tất cả biệt thự nghỉ dưỡng đều xây dựng theo "kiểu mới", diện tích từ 115 - 410 m2, đầy đủ tiện ích, cảnh quan sân vườn, hồ bơi. Không gian bên trong biệt thự bố trí thông minh khép kín thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng của mỗi gia đình.

Các kỹ sư dự án thiết kế một phần hệ thống cảnh quan của Six Miles Coast Resort tái hiện ruộng bậc thang và con suối xuyên từ dự án ra biển, mang đậm "hơi thở" thiên nhiên.

Các biệt thự Six Miles Coast sở hữu hồ bơi riêng và không gian sân vườn rộng.

Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng độc đáo, Six Miles Coast Resort còn sở hữu hàng loạt tiện tích phục vụ du khách như: nhà hàng, spa, khu vui chơi, phòng tập thể thao và yoga, trung tâm hội nghị, trung tâm thể thao biển, sân golf 18 lỗ, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, cafe & bar ngoài trời, vườn nướng BBQ,...

Six Miles Coast Resort được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế bởi World Hotel. Đơn vị sở hữu một trong những trang đặt phòng có lượng khách hàng lớn nhất thế giới.

"Sở hữu các biệt thự tại đây, nhà đầu tư không chỉ tận hưởng cuộc sống thư giãn và còn được gia tăng lợi nhuận lên đến 10% mỗi năm kéo dài đến 10 năm", đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết.

Thành Dương