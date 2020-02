Tuần tới, Singapore sẽ tung gói chính sách kinh tế “mạnh tay” nhằm xoa dịu tác động của dịch Covid-19, vốn được dự báo tệ hơn SARS rất nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Bloomberg, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore Lawrence Wong cho biết rủi ro kinh tế với nước này hiện cao hơn bởi rất nhiều lý do. Ví dụ kinh tế Trung Quốc ngày nay có quy mô lớn hơn trước và ngày càng nghiêng về tiêu dùng - dịch vụ.

Singapore sẽ công bố ngân sách năm nay vào ngày 18/2. "Tôi nghĩ rằng bạn có thể đoán được ảnh hưởng lần này sẽ lớn hơn và có tác động lan truyền đến Singapore", ông cho biết, "Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều này. Chúng tôi đã tính trước được và sẽ công bố các biện pháp phù hợp trong ngân sách".

Khách du lịch đeo khẩu trang tại Singapore. Ảnh: Reuters

Dù vậy, ông không tiết lộ về quy mô gói chính sách này, hoặc xác nhận nó có lớn hơn 230 triệu đôla Singapore (166 triệu USD) năm 2003 khi đối phó SARS hay không. Gói hỗ trợ năm đó gồm hoàn thuế bất động sản và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ để giúp giải quyết vấn đề dòng tiền trong ngắn hạn.

Wong cho biết ngoài các lĩnh vực đặc thù như du lịch và khách sạn đã giảm tốc, ảnh hưởng lan truyền với quy mô rộng hơn sau này có thể "sẽ rất nghiêm trọng". Đòn giáng lên kinh tế Trung Quốc sẽ lan ra toàn cầu. Và Singapore "chắc chắn" không phải ngoại lệ. "Chúng tôi đang chuẩn bị gói ngân sách mạnh tay để giúp các công ty cũng như công nhân giữ được việc làm", ông nói.

Singapore dự báo số lượt khách du lịch và chi tiêu của nhóm này giảm 30% năm nay. Trong một báo cáo tuần trước, DBS Group cho biết khách du lịch có thể giảm một triệu lượt, tương đương một tỷ đôla Singapore chi tiêu bị hao hụt, với mỗi lệnh phong tỏa kéo dài 3 tháng của Trung Quốc.

DBS cũng hạ dự báo tăng trưởng năm nay của Singapore xuống 0,9%, từ 1,4% trước đó, do tác động của dịch bệnh. Nomura Holdings cũng hạ dự báo xuống 0,3%, từ 1,3%. Trong khi đó, OCBC nới rộng khoảng dự báo cho năm nay, do các rủi ro ngày càng nhiều.

Singapore hiện có 47 ca nhiễm virus corona mới và là một trong những nước có nhiều người nhiễm nhất ngoài Trung Quốc. Cuối tuần trước, quốc gia này đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên Cam - cao thứ nhì và tương đương đại dịch SARS năm 2003.

Ngày 11/2, WHO công bố tên của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là Covid-19, giải thích rằng "co" là viết tắt của corona, "vi" là virus và "d" là dịch bệnh (disease).

Hà Thu (theo Bloomberg)