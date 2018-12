Theo đó, 17 ngành nghề sẽ được ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ưu tiên cho vay với mức ưu đãi 7-9% một năm gồm thuốc, hoá dược, dược liệu, cao su, nhựa, phân bón, hoá chất, điện tử, máy vi tính quang học, thiết bị viễn thông, dệt, may, sản xuất trang phục và da giày, nông sản, lương thực, thực phẩm…

SHB cho vay theo hạn mức ngắn hạn với mục đích phục vụ vốn lưu động trong thời gian không quá 6 tháng. Ngân hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá tính khả thi, hiệu quả phương án vay vốn của khách hàng, trên cơ sở đó xác định kỳ hạn cho vay phù hợp với dòng tiền nguồn thu của phương án vay vốn. Với các khoản vay trên 3 tháng, mức lãi suất ưu đãi sẽ được áp dụng trong 3 tháng đầu tiên.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê cho biết, lãi suất vay cụ thể sẽ tùy thuộc vào việc xếp hạng tín dụng khách hàng theo quy định của SHB, tính khả thi và hiệu quả của phương án kinh doanh của khách hàng.

Theo lãnh đạo nhà băng, trong chiến lược phát triển của SHB, doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những đối tượng khách hàng mục tiêu của ngân hàng. Thời gian qua, ngân hàng luôn cam kết đồng hành với các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất thấp với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và lĩnh vực xuất khẩu có tổng hạn mức 15.000 tỷ đồng; cho vay trung và dài hạn, lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Ngoài ra, SHB đã có những sáng kiến và giải pháp hỗ trợ cho đối tượng doanh nghiệp này gồm dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng và thị trường đầu ra để tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng trả nợ, tái cơ cấu nợ, tái cấu trúc doanh nghiệp... Các giải pháp không chỉ làm tăng chất lượng tín dụng của SHB nói riêng mà còn giúp phát triển thành phần kinh tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nói chung.

Động thái trên của SHB đồng thời nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp. Với những nỗ lực đó, thời gian qua SHB liên tiếp được trao tặng bằng khen và những giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất" do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng; “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) sáng tạo tiêu biểu tại Việt Nam”, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ngân hàng Nhà nước trao tặng…

Thanh Thư