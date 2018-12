Chương trình mang lại cho khách hàng cơ hội đầu tư sinh lời cao và an toàn với lợi ích tối đa từ nguồn tiền gửi của mình.

Đợt phát hành này sẽ kéo dài đến hết ngày 6/9 (hoặc đến khi có thông báo kết thúc chương trình của SHB) với mệnh giá kỳ phiếu từ một tỷ đồng, tổng số lượng phát hành lên đến 8.000 tỷ đồng. Các kỳ hạn phát hành là 7 tháng, 9 tháng và 11 tháng với mức lãi suất kỳ phiếu cạnh tranh trên thị trường, 6,5-6,9% một năm đối với khách hàng cá nhân và 6,2-6,6% một năm đối với khách hàng tổ chức, tùy theo từng kỳ hạn.

Liên hệ các điểm giao dịch của SHB trên toàn quốc hoặc truy cập tại đây. Hotline: 1800 58 88 56 - 1800 54 54 22.

Bên cạnh đó, khách hàng được phép chuyển quyền sở hữu kỳ phiếu dưới nhiều hình thức như mua bán, trao đổi, cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng… theo quy định của SHB và của pháp luật. Đặc biệt, trong trường hợp có nhu cầu sử dụng tiền khi kỳ phiếu chưa đến hạn, khách hàng có thể cầm cố kỳ phiếu để vay vốn tại ngân hàng này hoặc các tổ chức tín dụng khác. Lãi suất cầm cố kỳ phiếu tại SHB được ưu đãi thấp hơn 1% so với mức lãi suất cầm cố giấy tờ có giá thông thường.

Trong thời gian này, ngân hàng cũng đang triển khai chương trình khuyến mại “Đón xế sang - Nhận quà vàng” dành cho các khách hàng có mức tiền gửi chỉ từ 20 triệu đồng với gần 50.000 giải thưởng giá trị với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 6,6 tỷ đồng.

Là ngân hàng được các tổ chức uy tín quốc tế liên tục vinh danh trong lĩnh vực tiền gửi, với các giải thưởng như “Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi tốt nhất Việt Nam” do Global Banking and Finance Review trao tặng; “Ngân hàng có sản phẩm tiền gửi tốt nhất” Việt Nam 2016 do Tạp chí The Asian Banker trao tặng…, SHB luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và đem lại lợi ích tối ưu cho khách hàng.

