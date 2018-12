Gần 23 năm phát triển, SHB dần khẳng định vị thế và thương hiệu với hơn 3,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng luôn chú trọng đầu tư toàn diện trên toàn hệ thống từ công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, quy mô mạng lưới với gần 500 điểm giao dịch ở Việt Nam, Lào và Campuchia… đến đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp để tiến tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam và bứt phá đến năm 2020 trở thành tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Cùng với việc chú trọng đầu tư toàn diện, SHB phát triển dựa trên sự hài lòng của khách hàng. Các dịch vụ tại SHB hướng tới sự thuận tiện với thủ tục nhanh gọn, quy trình kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi đối tượng. Từ một ngân hàng nông thôn, SHB đã chuyển mình thành một ngân hàng đô thị hiện đại với những bước phát triển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh. Tính đến tháng 6, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 212.004 tỷ đồng, tăng 19,51%, Tổng huy động từ TCKT và cá nhân đạt 168.503 tỷ đồng, tăng 14,76%. Tổng thu nhập thuần đạt 1.749 tỷ đồng, tăng 21,46%; lợi nhuận trước thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng 9,19%. Dư nợ tín dụng đạt 140.941 tỷ đồng, tăng 18,84%. Cùng với đó là chất lượng tín dụng liên tục được nâng cao thông qua việc xây dựng chính sách phân bổ dòng vốn hợp lý tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ưu tiên, góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức 2,2%.

Để đảm bảo hoạt động trên toàn hệ thống, tỷ lệ an toàn vốn luôn được SHB duy trì ở mức 11,3% - cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. SHB cũng đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 9.486 tỷ đồng lên 11.197 tỷ đồng trong thời gian tới để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất cho việc phát triển mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ.

Với kết quả kinh doanh khả quan, SHB đã trở thành một trong 10 ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam năm 2016 được Vietnam Report vinh danh thông qua việc đáp ứng các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và mức độ hài lòng của khách hàng.

Theo Vietnam Report, các ngân hàng được xếp hạng lần này đều có năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng, đồng thời được khách hàng đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong năm 2015-2016. Năm nay, Vietnam Report tiến hành điều tra ngân hàng về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2016… và xem đó là yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của ngân hàng trong ngành.

Với danh hiệu này, SHB phần nào khẳng định được lòng tin nơi khách hàng nhờ thương hiệu mạnh và uy tín, mạng lưới giao dịch thuận tiện, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng với thời gian giao dịch nhanh chóng và thủ tục đơn giản.

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB chia sẻ: "Ngoài việc khẳng định vị thế, quy mô, năng lực tài chính vững mạnh của SHB, giải thưởng này còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ngân hàng trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. Điều đó vừa khẳng định vị thế, uy tín của SHB, vừa cho thấy được vị trí của mình trên thị trường để có những kế hoạch, chiến lược cụ thể hơn trong việc hoàn thành mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2020. Các danh hiệu này đã phản ánh niềm tin của các cơ quan quản lý, đối tác và khách hàng đối với SHB".

Đối với những mảng hoạt động riêng biệt, SHB cũng liên tục nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín như "Ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) bình chọn; "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2016".

Nói về cơ sở để trao tặng giải thưởng này, Tạp chí ABF đánh giá cao SHB bởi sự quan tâm đối với các dự án mang tính xã hội hóa, phát triển bền vững, các chương trình đồng hành cùng SMEs từ việc cung ứng vốn đến các giải pháp tài chính hiệu quả. Thực tế, SHB là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, cùng tham gia trực tiếp với các tổ chức, định chế tài chính uy tín thế giới như WB, JICA, KfW…

Trước đó, SHB cũng nhận được nhiều giải thưởng quan trọng do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng như giải thưởng "Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2016" (The Asian Banker); Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi và dịch vụ Internet Banking tốt nhất Việt Nam năm 2016; Ngân hàng SME tốt nhất (Global Banking and Finance Review); Ngân hàng nước ngoài tiêu biểu Campuchia, Ngân hàng SME tiêu biểu Campuchia (Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG và NH Quốc gia Campuchia); Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế năm 2015...

Thu Ngân