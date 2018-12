Chương trình kéo dài từ nay đến hết 30/6/2017 tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) áp dụng tại khu vực Hà Nội.

Theo đó, ngân hàng này sẽ dành 500 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường do Sở Công Thương Hà Nội triển khai. Mức lãi suất ưu đãi từ 7,5% một năm, áp dụng cố định trong 3 tháng đầu sau khi giải ngân và được miễn phí trả nợ trước hạn.

Nguồn vốn ngắn hạn được ngân hàng hỗ trợ để bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay để phục vụ sản xuất, chăn nuôi, thu mua dự trữ hàng hóa. 14 nhóm hàng được tham gia chương trình, gồm lương thực, trứng gia cầm, thủy hải sản tươi, đông lạnh, dầu ăn, rau củ, bánh mứt kẹo Tết, giấy vở, đồ dùng học sinh,…

Theo lãnh đạo ngân hàng, động thái không chỉ thể hiện cam kết của SHB trong việc chia sẻ khó khăn với các khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô và các vùng lân cận mà còn hỗ trợ thị trường bình ổn giá cả, đặc biệt trong những dịp Lễ, Tết, sức mua của người tiêu dùng tăng mạnh.

SHB cho biết, chương trình “Ưu đãi lãi suất, Tiếp sức thành công” quy mô 3.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc được khởi động trước đó, vẫn được duy trì đến 30/9.

Ngân hàng này nhận giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất do Tạp chí Global Banking and Finance review trao tặng; giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) sáng tạo tiêu biểu tại Việt Nam”, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ngân hàng Nhà nước trao tặng…

