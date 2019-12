Theo đơn vị sản xuất phương pháp chống nhăn từ peptide sinh học AH8 khắc phục nhiều hạn chế từ các phương pháp truyền thống.

Cấu trúc phân tử peptide sinh học AH8.

AH8 là viết tắt của peptide sinh học Acetyl hexapeptide 8. Đây là 1 peptide được tổng hợp dựa trên công trình đạt giải thưởng Nobel của giáo sư R.Bruce người Mỹ năm 1984. Khi thoa lên da, AH8 có tác dụng hạn chế sự co cơ, giúp các cơ dưới da được thư giãn nhẹ nhàng, làm giảm độ sâu các nếp nhăn và ngăn ngừa việc hình thành các nếp nhăn mới.

Theo các chuyên gia, AH8 có hiệu quả chống nhăn, tác dụng sau 7-10 ngày; có thể sử dụng hàng ngày và lâu dài, an toàn.

Bác sĩ Trần Thì Thanh Nho khuyên phái đẹp nên dùng AH8 để chống nhăn

Tại hội thảo về làm đẹp ngày 28/11, bác sĩ Trần Thị Thanh Nho (nguyên Khoa Da liễu BV Hữu Nghị Việt Xô) chia sẻ: "AH8 là peptide sinh học chống nhăn hàng đầu bởi cơ chế chống nhăn da tại chỗ. Hiểu một cách đơn giản, nếp nhăn hình thành do quá trình co cơ tại các vị trí như bọng mắt, đuôi mắt, khóe miệng do cử động trên khuôn mặt. AH8 giúp da thư giãn nhẹ nhàng, giảm co cơ nên làm giảm nếp nhăn hiệu quả".

Cũng theo bác sỹ Nho, việc ứng dụng công nghệ mới trong các sản phẩm mỹ phẩm chống lão hóa nói chung giúp mang niềm hạnh phúc và sự tươi trẻ đến với chị em phụ nữ.

Diễn viên Thanh Hương chia sẻ trải nghiệm Serum chống nhăn Valentine.

Cũng tại hội thảo, diễn viên Thanh Hương đã có nhưng chia sẻ sau khi trải nghiệm Serum Valentine: "Công việc bận bịu và vất vả của nghề diễn khiến Hương đôi khi cảm thấy áp lực và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu nếp nhăn. Sau khi biết tới Serum Valentine và quyết định thử, Hương nhận thấy da mềm mịn hơn hẳn. Sau 1 tuần kiên trì sử dụng thì các dấu hiệu nếp nhăn cũng đã biết mất. Cảm thấy da mặt khỏe khắn và tự tin hơn".

Các khách hàng nữ tới tham dự sự kiện giới thiệu Serum Valentine.

Serum chống nhăn Valentine có chứa thành phần peptide sinh học AH8 có tác dụng chống nhăn, bổ sung thêm acid hyaluronic, chiết xuất cam thảo. Serum Valentine giúp làm mờ nếp nhăn, ngăn hình thành nếp nhăn mới, làm mờ nám, tàn nhang và sạm da, dưỡng trắng đẹp da.

(Nguồn: Serum Valentine)