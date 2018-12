Theo CBRE, trong vòng 10 năm trở lại đây, nhờ có sự phát triển vượt bậc về hạ tầng và tầm nhìn quy hoạch, Đà Nẵng đã trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất cả nước và là một trong 5 thành phố hấp dẫn về đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trên thị trường.

Cầu Rồng được thi công trên cầu sông Hàn (ảnh chụp 19/7/2011).

Nhiều cây cầu và những con đường được mở ra như cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cung đường Nguyễn Tất Thành, đường Hoàng Sa, Trường Sa… không chỉ giúp giao thông thuận tiện mà còn giúp gia tăng giá trị bất động sản ở những khu vực này.

Đặc biệt, với định hướng phát triển thành phố về phía Nam, Sentosa Riverside đang là một trong những dự án thu hút giới đầu tư với quy hoạch resort bên sông đẹp nhất khu Nam Đà Nẵng.

Đà Nẵng năng động và hiện đại nhờ sự phát triển hạ tầng.

Trong khi các dự án ở khu vực Nam Đà Nẵng chỉ đơn thuần phân chia tối đa quỹ đất để chia lô bán nền cho khách hàng, làm cho khu đô thị thiếu các tiện ích và không gian sống thực sự. Riêng với Sentosa Riverside, theo quy hoạch mới, dự án sẽ trở thành một khu đô thị kiểu mẫu với không gian sống thực sự, ngập tràn sắc xanh và tiện ích giải trí nội khu đầy đủ.

Toàn bộ dự án là các phân khu biệt thự, liền kề bên sông lãng mạn với hồ điều hòa, đường dạo bộ, công viên xanh rộng lớn bao quanh toàn khu dự án. Với thiết kế mở, toàn bộ ngôi nhà đều hướng ra sân golf, sông Cổ Cò hoặc công viên, hồ sinh thái và từ vị trí cao nhất của căn nhà, chủ nhân có thể phóng tầm nhìn ra biển và núi Sơn Trà hay Cù Lao Chàm.

Sentosa Riverside có quy hoạch thành khu đô thị resort bên sông đẹp nhất Nam Đà Nẵng.

Sentosa Riverside chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 15 phút, cách phố cổ Hội An 10 phút di chuyển, liền kề 2 sân golf hàng đầu châu Á là Da Nang Golf và Montgomerie Links, khu biệt thự triệu đô Bồng Lai, tổ hợp vui chơi giải trí tầm cỡ Coco Bay The Empire, The Duns, Hyatt Regency Da Nang Resort and Spa.

Nằm dọc theo đường biển 5 sao - nơi có nhiều khách sạn, resort 5 sao nhất Đà Nẵng, Sentosa Riverside có mức giá chỉ từ 500 triệu đồng mỗi lô đất. Theo nhận định của một số nhà đầu tư, dự án được xem là khoản đầu tư đồng thời là tài sản tích lũy cho tương lai ở thành phố đáng sống nhất cả nước.

Thanh Thư