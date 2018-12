Sapa Jade Hill là một trong số dự án lớn nhất tại Sa Pa cả về quy mô diện tích và vốn đầu tư. Trải dài trên khu vực rộng 50ha với tổng mức đầu tư 1.980 tỷ đồng, dự án cung cấp các sản phẩm nhà liền kề thương mại, biệt thự, khách sạn, khu dịch vụ thương mại cùng hệ thống tiện ích đi kèm.

"Sapa Jade Hill là một trong những biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại Sa Pa không chỉ bắt kịp xu hướng nghỉ dưỡng thế giới, dự án còn được cấp sổ đỏ vĩnh viễn. Đây là cơ hội của nhiều nhà đầu tư, hiện thực hóa mong muốn sở hữu trọn đời những căn biệt thự mang kiến trúc Pháp nằm giữa rặng rừng thông xanh thẫm núi rừng Tây Bắc", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Với lối kiến trúc mộc mạc, dự án được chủ đầu tư kỳ vọng lưu giữ tất cả đặc trưng Sapa từ thiên nhiên thô mộc cho tới tinh hoa văn hóa đa sắc màu.

Bất động sản nghỉ dưỡng núi đang là xu hướng đầu tư trên thế giới.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị về nghỉ dưỡng núi châu Âu - Á lần thứ 3, mô hình biệt thự nghỉ dưỡng núi đang là xu hướng mới đầy tiềm năng trên thế giới. Hàng năm, Pháp, Mỹ và các quốc gia châu Âu đầu tư hàng tỷ USD vào việc phát triển mô hình này.

Mô hình bất động sản nghỉ dưỡng núi tăng nhiệt giúp cho các quốc gia sở hữu những dãy núi đẹp hưởng nhiều lợi thế cạnh tranh. Các khu resort, biệt thự núi nổi tiếng trên dãy Alps (Thụy Sĩ) hay dãy Mont Blanc (Pháp)... là những điểm đến thu hút du khách vào tất cả mùa trong năm. Sapa cũng là một thị trấn miền núi tuyệt đẹp nằm trong danh sách này.

Quần thể nghỉ dưỡng núi nhiều lợi thế

Ngoài sự tham gia của các đơn vị thiết kế, tư vấn quy hoạch, kiến trúc, nội thất nổi tiếng, điều nâng tầm dự án lên đẳng cấp quốc tế chính là góp mặt của thương hiệu Accor Hotels đảm nhiệm khai thác vận hành khu nghỉ dưỡng. Là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, Accor Hotels hiện quản lý 4.200 khách sạn tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong khâu vận hành, góp phần đảm bảo sinh lời hiệu quả cho nhà đầu tư.

Sapa Jade Hill có một mặt tựa núi Hàm Rồng, mặt hướng về thung lũng Mường Hoa. Đứng ở ban công, lữ khách sẽ được trải nghiệm cảm giác đón mây trời.

Hotline: 0911 606 607 Website: https://sapajadehills.com.vn

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh đất tại trung tâm thị trấn Sa Pa ngày càng hạn hẹp, không thể mở rộng thêm do đặc trưng địa hình đồi núi, thậm chí một số khu vực có quỹ đất đẹp như khu bảo tồn thiên nhiên ruộng bậc thang do UNESCO chứng nhận, trong đó có thung lũng Mường Hoa không được cấp giấy phép xây dựng mới. Nhờ đó, vị trí của Sapa Jade Hill may mắn trở thành đắc địa tại khu vực này.

Không chỉ là biệt thự nghỉ dưỡng núi cao cấp, dự án này được chủ đầu tư kỳ vọng giúp lưu giữ tất cả đặc trưng Sapa từ cấu trúc tầng đá, hệ thực vật bản địa, cảnh quan hùng vĩ của núi Hàm Rồng, thung lũng Mường Hoa, văn hóa đậm màu sơn cước của đồng bào H’Mông, Dao, Tày....

Hiện Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Alan là đơn vị phân phối dự án.

Thanh Thư