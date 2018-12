Sự kiện do chủ đầu tư là BIM Group phối hợp với Liên minh các sàn giao dịch bất động sản G5 sẽ tổ chức sự kiện tại khách sạn Wyndham Legend Halong, 12 Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Dự án Green Bay Village nằm trong Khu đô thị Hạ Long Marina được thiết kế thoáng mát, đơn giản nhưng hiện đại và được bao bọc bởi cây xanh mát. Khách hàng tham gia sự kiện mở bán không chỉ có cơ hội chọn căn nhà ưng ý cho mình, mà còn nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ chủ đầu tư.

Theo đó, từ 5/9 đến 20/9, khi mua nhà liền kề Green Bay Village, chủ đầu tư sẽ chiết khấu ngay 5% trên giá trị căn hộ (trước VAT). Ngoài ra, khách hàng sẽ được miễn 2 năm phí dịch vụ và quản lý. Chiết khấu thanh toán sớm giảm trực tiếp 5% trên tổng giá trị căn nhà (trước VAT) nếu khách hàng thanh toán tối thiểu 95% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết hợp đồng vẫn được áp dụng.

Không gian xanh tràn ngập tại dự án Green Bay Village.

Dự án tọa lạc ở vị trí vàng trên đường Hoàng Quốc Việt - Khu đô thị Halong Marina do BIM Group đầu tư. Hiện nhiều hạng mục hạ tầng cơ sở đã hoàn thành như tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, chung cư Green Bay, Chung cư Ánh Dương, nhà liền kề San Hô, nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên…

Điểm cộng hấp dẫn của dự án là khoảng cách và thời gian di chuyển đến các địa điểm trọng yếu như khu du lịch biển Bãi Cháy, Tuần Châu, công viên Đại Dương, cáp treo Hạ Long chỉ từ 3-5 phút chạy xe. Bên cạnh đó, là hệ thống tiện ích nội khu bao gồm rạp chiếu phim CGV, tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, chợ đêm, câu lạc bộ T-Club, trung tâm giáo trí trẻ em TiNiWorld.

Đây là dự án phát triển theo mô hình “gated community” (cộng đồng dân cư khép kín) đầu tiên tại Quảng Ninh, tối ưu hóa chất lượng môi trường sống dựa trên những chuẩn mực mới.

Theo đó an ninh được thiết lập ở mức cao nhất với hệ thống cổng chào, thiết kế tường rào kiên cố có đèn chiếu sáng, hệ thống camera an ninh 24/24h và lực lượng tuần tra tại các tiểu khu nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn cho cư dân. Không gian tại đây luôn ngập tràn sắc xanh của cây cối, hệ thống sân thể thao, phòng tập gym, sân chơi trẻ em, khu vườn tiểu cảnh, đường đi bộ, thư viện và bể bơi…

Dự án Green Bay Village được quy hoạch hợp lý với đa dạng các sản phẩm gồm nhà liền kề, nhà vườn, nhà phố thương mại và chung cư cao cấp Green Bay Premium. Mỗi loại hình nhà đáp ứng và phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.

Chủ đầu tư BIM Group: 0983 050 050. Liên minh các sàn giao dịch Bất động sản G5: 1900 636 781

144 căn nhà liền kề Green Bay Village mang đến cho bạn cuộc sống “khỏe thể chất, mạnh tinh thần” với mỗi căn nhà có diện tích từ 90-120m2, cao 3,5 tầng, mặt tiền từ 5-6m gồm gara đỗ xe, 4 phòng ngủ và 1 phòng đa năng, hoàn thiện cơ bản, hình thức chìa khóa trao tay. Phân khúc này có mức giá từ 2,5 tỷ đồng mỗi căn.

Nối liền với tòa chung cư cao tầng, Green Bay Village thiết kế 8 căn nhà vườn kết hợp với nhà phố thương mại độc đáo. Đây là 8 căn duy nhất của dự án sở hữu 2 mặt tiền nổi trội là mặt tiền nằm sát đường Hoàng Quốc Việt có thể phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại và mặt tiền hướng ra khu tiện ích bể bơi, sân vườn phía sau.

Các căn nhà vườn này được bài trí linh hoạt, khai thác tối đa tiện ích sử dụng, vừa làm thoáng không gian mặt bằng kinh doanh ở tầng một, vừa tạo ra không gian sống riêng tư tại các tầng trên và mặt sau của ngôi nhà.

Khối chung cư Green Bay Premium là tòa tháp cao 26 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.000m2. Dự án cung cấp ra thị trường 368 căn hộ từ 2-3 phòng ngủ. Cùng với khối đế của chung cư là 8 căn hộ duplex có không gian sân vườn rộng rãi, thoáng mát với diện tích đa dạng từ 63m2 đến 177m2. Điểm nhấn nổi bật của Green Bay Premium chính là 100% căn hộ tại đây đều có tầm nhìn hướng biển, khoáng đạt.

Thanh Thư