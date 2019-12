Doanh nghiệp thương mại điện tử ứng dụng công nghệ giảm thời gian giao hàng, nâng cấp hệ thống logistics, ra mắt mô hình giao nhận mới... tăng lợi ích người dùng.

Thói quen sử dụng thiết bị di động để lướt web và mua sắm đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Nghiên cứu do We Are Social công bố đầu năm 2019 cho thấy Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet, trong đó có 61,73 triệu người, tương ứng với 96% truy cập bằng thiết bị di động.

Trong đó xu hướng chuyển đổi trải nghiệm mua sắm từ các cửa hàng truyền thống và hướng tới thương mại điện tử, đặc biệt là mua sắm trên di động, đang thể hiện ngày càng rõ nét. Điều này đặt ra yêu cầu trải nghiệm mua sắm trên di động phải nhanh chóng, liền mạch, thuận tiện, chất lượng, nhận và đổi trả hàng dễ dàng.

Đáp lại nhu cầu của người dùng, các trang thương mại điện tử tích cực tham gia cuộc đua nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thời gian giao hàng. Cùng với đó là mở rộng quy mô kho bãi, tăng điểm phân phối hàng hóa và công bố những sáng kiến logistics theo hướng tăng sự thuận tiện cho người dùng.

Nhiều sáng kiến đáp ứng yêu cầu của người dùng

Đầu tháng 12, Lazada công bố cam kết thời gian giao hàng đối với LazMall và đền bù nếu đơn hàng không giao đúng hạn. Mọi thao tác đền bù đều tự động hóa. Theo đó người dùng sẽ nhận mã giảm giá vào ví mã giảm giá (ví voucher) để sử dụng cho các đơn hàng trong tương lai nếu hàng không giao đúng hạn. Đây là chính sách nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng và giúp công ty phục vụ tốt hơn cho 50 triệu người dùng trong khu vực.

Trước đó, vào đầu tháng 10, doanh nghiệp công bố loạt giải pháp phát triển năng lực logistics. Trong đó bao gồm dịch vụ chuyển phát P2P (Point-to-Point) trong hai giờ với các đối tác chọn lọc tại TP HCM và Hà Nội. Cùng với đó là dịch vụ giao hàng trong 4 giờ, áp dụng cho các sản phẩm dưới 15 kg, tức là mua các sản phẩm cồng kềnh vẫn được nhận trong ngày. Cùng thời gian này, Lazada cũng ra mắt một loạt dịch vụ mới như Điểm nhận hàng (Collection point) hay Điểm lấy hàng tự động qua tủ khóa thông minh (Smart locker).

Nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa Lazada Express (LEX) kiểm tra hàng trước khi giao. Ảnh: Quân Vũ.

Theo đó, điểm nhận hàng (Collection point) giúp khách hàng chủ động chọn địa điểm nhận hàng một cách thuận tiện. Người mua có thể đến lấy hàng tại một trong hơn 300 địa điểm thuộc hệ thống các cửa hàng đối tác, bao gồm nhiều cửa hàng tiện lợi mở 24/7 như Circle K, quán trà sữa, cửa hàng quần áo hay nhà thuốc của hệ thống PostCo. Tất cả các điểm lấy hàng này sẽ hiển thị trên bản đồ và người dùng có thể lựa chọn phương án nhận hàng tại nhà hoặc tại các điểm nhận hàng.

Những giải pháp mới tiếp tục củng cố vị thế sàn thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á của Lazada và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn vào lễ hội mua sắm 11/11 vừa qua và lễ hội mua sắm 12/12 sắp tới.

Những giải pháp mới này không chỉ giúp người mua chủ động nhận hàng mà còn góp phần hỗ trợ đối tác, tạo lợi ích cho cả hai bên, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo anh Nguyên Bảo, chủ cửa hàng hoa Eljulio tham gia hệ thống PostCo từ 4 tháng nay, hình thức khách hàng đến lấy hàng giúp tiệm hoa tăng khách. Đỉnh điểm trong khoảng một tháng vừa qua, lượng đơn hàng từ Lazada ngày càng nhiều, khách ra vào tấp nập.

"Một số khách hàng sau đó cũng lấy thông tin để đặt hoa, giúp cửa hàng kinh doanh cũng thuận lợi hơn trước. Mô hình này giúp cửa hàng buôn bán truyền thống như chúng tôi tăng doanh thu hiệu quả", anh Bảo nói.

Điểm nhận hàng của Lazada tạo lợi ích cho cả người mua và các đối tác.

Bám sát xu hướng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT), vào đầu tháng 10, hãng cũng hợp tác cùng iLogic Việt Nam triển khai hệ thống các điểm lấy hàng tự động qua tủ khóa thông minh (smart locker). Người mua hàng có thể lấy hàng mọi lúc và hoàn toàn tự động sau khi đặt hàng trên Lazada, chỉ cần quét mã QR nhận qua email hoặc nhập số điện thoại và mã OTP để mở tủ khóa.

Bà Hồ Thị Hải Yến, đại diện iLogic cho biết hiện hệ thống có hơn 25 điểm nhận hàng dạng tủ khóa thông minh tại TP HCM và Hà Nội, tập trung tại trung tâm thương mại, khu căn hộ và tòa nhà văn phòng. Mô hình này phù hợp nhóm khách hàng bận rộn, sinh viên và nhân viên văn phòng 18-50 tuổi.

Công nghệ - lời giải cho bài toán logistics

Đại diện Lazada cho biết để có thể đưa ra những dịch vụ mới này, doanh nghiệp đã tập trung đầu tư vào xây dựng nền tảng công nghệ và hệ thống logistics, từ đó mang đến những giải pháp quản lý kho vận tối ưu hóa dựa trên công nghệ máy học (machine learning).

Công ty hiện sở hữu một mạng lưới nhà kho và trung tâm xử lý hàng hóa tại tất cả các thành phố lớn trong khu vực và có khả năng xử lý 70% đơn hàng được giao tuyến cuối. Ngoài ra công ty còn đang mở rộng ba kho hàng tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng với tổng diện tích 22.000 m2 và 34 trung tâm phân phối khắp cả nước. Ông lớn thương mại điện tử cũng đầu tư mạnh để xây dựng trung tâm phân loại tự động hàng hóa vận hành bằng robot.

"Điều này nằm trong chiến lược đầu tư phát triển dài hạn của tập đoàn tại các thị trường trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Lazada sẽ tiếp tục nghiên cứu và có những phát kiến mới về cả công nghệ và hệ thống cơ sở hạ tầng logistics, mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất cho người tiêu dùng trong khu vực", ông James Dong - Tổng giám đốc Lazada Việt Nam cho biết.

Ông James Dong - Tổng giám đốc Lazada Việt Nam.

Sau thành công kỷ lục của lễ hội mua sắm 11/11, Lazada tiếp tục khởi động chương trình kế tiếp trong ba ngày 12, 13 và 14/12 với sự tham gia của hơn 7.000 thương hiệu lớn trên LazMall. Chỉ riêng tại Việt Nam, nền tảng dự kiến cung cấp hơn 1,2 triệu ưu đãi và hàng trăm nghìn mã giảm giá với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng.

"Chuỗi lễ hội mua sắm 11/11 và 12/12 cũng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành và giúp các thương hiệu, nhà bán hàng tiếp cận với khách hàng mới cũng như chăm sóc khách hàng hiện tại tốt hơn nữa", ông James Dong nói.

Nam Anh