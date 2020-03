Các dịch vụ dẫn tàu bay, thuê thang ống, băng chuyền, phục vụ mặt đất được các sân bay giảm giá trong 6 tháng.

Để hỗ trợ các hãng hàng không đang khó khăn do Covid-19, ngày 20/3, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã quyết định giảm giá 7 dịch vụ tại các sân bay, từ tháng 3 đến tháng 8.

Dịch vụ dẫn tàu bay giảm một nửa; dịch vụ thang ống, thuê băng chuyền, xử lý hành lý tự động, thuê quầy, phục vụ mặt đất giảm 10%. Ngoài ra, ACV miễn toàn bộ phí thuê văn phòng với các hãng hàng không dừng bay, giảm 30% cho các hãng vẫn duy trì bay.

Theo ACV, do ảnh hưởng Covid-19, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không năm 2020 dự kiến giảm 40% so với năm trước, trong đó khách quốc tế giảm khoảng 70%. Theo đó, lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này sẽ giảm khoảng 10.000 tỷ đồng so với năm trước.

Tuần trước, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư báo cáo Thủ tướng cho phép giảm một nửa giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay với các chuyến nội địa. Đồng thời, áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính hỗ trợ miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay trong 3 tháng.

Hiện nay, các hãng hàng không Việt đã dừng bay nhiều chặng đến Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu, Đông Nam Á...

