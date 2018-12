Ngày khai trường đang tới gần, nếu bạn có ý định sắm điện thoại, máy tính bảng để phục vụ năm học mới, bạn có thể đến với siêu thị di động chính hãng TechOne để mua hàng và nhận những khuyến mãi, học bổng hấp dẫn tới 5 triệu đồng. Thời gian diễn ra khuyến mãi từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Chương trình áp dụng cho khách mua hàng trực tiếp tại showroom TechOne trên toàn quốc; khách mua hàng online và trả góp

S6 Edge - Phiên bản Mỹ, mới 99%: giá chỉ 7,8 triệu đồng (hàng công ty là 14 triệu đồng).

Hình thức khuyến mãi: khách đến mua các sản phẩm tại TechOne với đơn hàng trên hai triệu đồng sẽ được tặng thẻ cào may mắn 100% trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 300 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng: 20 học bổng hoàn tiền mặt trị giá 5 triệu đồng, 200 học bổng hoàn tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và hàng nghìn học bổng khác giá trị từ 500.000 đồng đến một triệu đồng và các phần quà hấp dẫn khác.

Các sản phẩm Smartphone giá tốt trong tháng:

Samsung Galaxy Phiên bản Mỹ

- Note 4 - phiên bản Mỹ, mới 99%: giá chỉ 4,8 triệu đồng (hàng công ty là 9 triệu đồng).

- S6 - Phiên bản Mỹ, mới 99%: Giá chỉ 5,7 triệu đồng (hàng công ty là 14 triệu đồng).

- Note 5 - phiên bản Mỹ, mới 99%: Giá chỉ 7.8 triệu (hàng công ty là 13 triệu đồng).

- S6 Edge- Phiên bản Mỹ, mới 99%: giá chỉ 7,8 triệu đồng (hàng công ty là 14 triệu đồng).

- Note Edge: Giá chỉ còn 5,99 triệu đồng.

- S7 - phiên bản Mỹ, mới 99%: 9,59 triệu đồng (hàng công ty là 15 triệu đồng).

Giá chỉ mang tính tham khảo, người dùng quan tâm có thể kiểm tra giá chính xác tại đây.

iPhone vẫn luôn là sản phẩm được nhiều bạn trẻ yêu thích.

iPhone cũ:

- iPhone 5 - Like new giá khoảng 3 triệu đồng.

- iPhone 5s - Like new giá khoảng 4 triệu đồng.

- iPhone 6 - Like New giá khoảng 8 - 9 triệu đồng.

- iPhone 6 Plus - Like new giá khoảng 9 - 10 triệu đồng.

Chi tiết xem tại đây

- Xiaomi Mi 4 TechOne: 2,39 triệu đồng (giá cũ 2,79 triệu đồng).

- Xiaomi Mi 4 RAM 2GB FPT: 2,89 triệu đồng (giá cũ 3,2 triệu đồng).

- Xiaomi Mi 5 32GB TechOne: 6,69 triệu đồng (giá cũ 7,09 triệu đồng).

- Xiaomi Mi 5 32GB FPT: 7,69 triệu đồng (giá cũ 7,99 triệu đồng).

- Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 16GB RAM 2GB TechOne: 3,19 triệu đồng (giá cũ 3,49 triệu đồng).

- Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 16GB RAM 2GB FPT: 3,58triệu đồng (giá cũ 3,88 triệu đồng).

- Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 32GB RAM 3GB FPT: 4,28 triệu đồng (giá cũ 4.58 triệu đồng)

Các sản phẩm OPPO bán chạy nhất tại TechOne

- OPPO F1s: 5,99 triệu đồng, nhận bộ quà trị giá 2,1 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0%.

- OPPO Neo 9 (A37): 4,49 triệu đồng, nhận bộ quà trị giá 900.000 đồng.

- OPPO Neo 7: 3,29 triệu đồng, nhận bộ quà trị giá 500.000 đồng.

- OPPO F1 Plus: 9.99 triệu, nhận bộ quà trị giá 1,7 triệu đồng.

Tất cả khách hàng mua sản phẩm OPPO tại hệ thống Techone khu vực Hà Nội từ ngày 1/8 đến ngày 20/8 đều được nhận một phiếu bốc thăm tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng:

- Một giải nhất: một chỉ vàng SJC.

- 3 giải nhì: 3 sạc dự phòng Pisen 10.000mAh.

- 5 giải ba: 5 thẻ nhớ 16G và gậy selfie sành điệu.

Thời gian bốc thăm:

- Lần 1: 19h, ngày 20/8, tại TechOne 113 Thái Hà, bốc thăm giải nhì và giải ba.

- Lần 2: 19h30, ngày 20/8, tại TechOne 113 Thái Hà, bốc thăm giải nhất.

Khách hàng xem thêm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác tại đây.

