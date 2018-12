Báo cáo tài chính bán niên 2018 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) ghi nhận tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này trong 6 tháng qua đã tăng hơn 3%, cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tính đến 30/6 là 897 tỷ đồng, chiếm 6,48% tổng dư nợ.

Theo ông Vũ Quang Lãm - Thành viên HĐQT đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT SaigonBank, đây chỉ là kết quả tạm thời trong khi ngân hàng thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Chủ trương của ban lãnh đạo là tuyệt đối không che giấu nợ xấu, theo phương châm hoạt động công khai, minh bạch. Hiện ngân hàng đã chủ động và tích cực rà soát, đánh giá, phân loại và hạch toán trung thực phản ánh đúng bản chất toàn bộ các khoản nợ hiện tại để có giải pháp xử lý.

Hầu hết các khoản nợ xấu của SaigonBank đều có tài sản bảo đảm đầy đủ và có khả năng thu hồi.

Đại diện ngân hàng cho biết, nợ xấu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan. Trong đó, nguyên nhân chính là khách hàng doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nhiều khách hàng đầu tư xây dựng nhà máy vào giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu dẫn đến kéo dài thời gian hoàn vốn, giảm hiệu quả đầu tư.

Một số khách hàng cá nhân cũng có tình trạng kinh doanh vận chuyển không hiệu quả; đầu tư nông nghiệp (trồng lúa, nuôi cá...) gặp thời tiết không thuận lợi, bị mất mùa, giá cá xuất khẩu giảm; đầu tư kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng không thu được tiền; kinh doanh bất động sản nhỏ lẻ thời điểm giá cao khi giá xuống không bán kịp...

Bên cạnh đó, một số khoản nợ cơ cấu lại đã hết thời hạn nhưng khách hàng không có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh dẫn đến không trả được nợ. Hoặc các khoản nợ nhóm 2 chuyển thành nợ xấu do khách hàng kinh doanh gặp khó khăn khi nguồn doanh thu không đủ khả năng trả nợ.

Tuy nhiên, ông Lãm khẳng định, hầu hết các khoản nợ xấu của SaigonBank đều có tài sản bảo đảm đầy đủ và có khả năng thu hồi. Vấn đề là để xử lý đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật cần có lộ trình và thời gian nhất định để đảm bảo thủ tục thu giữ tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản, khởi kiện, thi hành án...

"Tỷ lệ nợ xấu của SaigonBank cao hơn mức 3% là do quy mô dư nợ còn khiêm tốn. Nhưng nếu xét về con số tuyệt đối, mức này so với mặt bằng chung là không lớn", ông Lãm nhận xét.

Ban lãnh đạo SaigonBank cho biết đang tích cực thực hiện các giải pháp đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua trong phương án tái cơ cấu, để xử lý nợ xấu. Cụ thể, ngân hàng sẽ thực hiện miễn, giảm lãi nhằm chia sẻ chi phí tài chính và tạo điều kiện tích cực hơn để khách hàng có động lực trong thanh toán nợ.

Nhà băng cũng khuyến khích khách hàng chủ động bán tài sản để trả nợ. Đơn vị sẽ thực hiện khởi kiện, phát mãi tài sản đối với những khách hàng cố tình chây ỳ, không hợp tác. Đồng thời, SaigonBank sử dụng năng lực tài chính của bản thân để xử lý một số khoản nợ xấu, nợ tồn đọng...

"Chúng tôi tin tưởng rằng, khi áp dụng có hiệu quả đồng bộ các giải pháp trên, hoạt động của SaigonBank sẽ nhanh chóng ổn định, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian sớm nhất", ông Lãm khẳng định.

Vị đại diện nhấn mạnh tổng số quỹ dự phòng rủi ro lũy kế của ngân hàng là hơn 600 tỷ đồng. Tỷ lệ này cao hơn 67% so với nợ xấu nên ngân hàng hoàn toàn có thể chủ động xử lý trong thời gian tới.

Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 112 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, dù đang trong quá trình tái cơ cấu.

Trái với tỷ lệ nợ xấu tăng cao, tình hình hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng qua tiếp tục diễn biến tích cực. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản đạt 20.725 tỷ đồng, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng huy động 16.953 tỷ đồng vốn, cao hơn 7,63% so với cùng kỳ với khoản cho vay là 13.852 tỷ đồng, vượt 5,7 % so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của SaigonBank trong nửa đầu năm là 112 tỷ đồng, bằng 74,66% kế hoạch.

Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, quy mô cho vay và huy động có giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm 2017. Lý giải về vấn đề này, đại diện ngân hàng cho biết xuất phát từ việc điều chỉnh lại đối tượng cho vay, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và tập trung đáp ứng vốn cho các chương trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của TP HCM trong thời gian tới.

Nhà băng đang rà soát, đánh giá lại các khoản nợ hiện có, nhận diện các rủi ro để xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo quyết định của Thủ tướng. Đây được đánh giá là một trong những ngân hàng lành mạnh, có thể tự tái cơ cấu.

Hoạt động của SaigonBank luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về các tỷ lệ an toàn vốn. Trong quá trình hoạt động, ngân hàng cũng thường xuyên báo cáo và nhận sự chỉ đạo kịp thời của chủ sở hữu và các cơ quan quản lý nhà nước.

