Từ nay đến 27/6, thương hiệu bia Sagota tổ chức chương trình "Bật nắp Sagota Lager trúng lộc vàng" với hơn 1,3 triệu giải thưởng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) vừa tổ chức trao thưởng cho những khách hàng may mắn đầu tiên. Đến nay, đã có 4 khách hàng thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ trúng thưởng giải nhất - trị giá một lượng vàng SJC 9999 và 4 khách hàng may mắn trúng giải nhì - trị giá một chỉ vàng SJC 9999. Công ty cũng đang tiến hành lần lượt trao thưởng vàng đến tận tay người tiêu dùng may mắn.

Đại diện Sagota trao giải thưởng một lượng vàng SJC 9999 cho khách hàng Võ Tấn Em tại tỉnh Sóc Trăng.

Hầu hết khách hàng trúng thưởng đợt đầu đều là những người tiêu dùng bình dân, lao động chân tay để mưu sinh. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng (Hậu Giang), chị Huỳnh Ánh Hiền (Bạc Liêu) hay anh Võ Tấn Em (Sóc Trăng) mua Sagota Lager về đãi tiệc tại nhà và bất ngờ trúng giải thưởng lớn. Trong khi đó, anh Trần Chí Hoàng (Đồng Tháp) nhận được cả cây vàng khi đang cùng bạn bè đến chung vui tại quán.

Chị Huỳnh Ánh Hiền (Bạc Liêu) may mắn trúng giải một lượng vàng từ chương trình "Bật nắp Sagota Lager trúng lộc vàng".

Theo đại diện doanh nghiệp, bia và nước giải khát nói chung đang vào mùa tiêu thụ cao điểm. Ngoài việc kích cầu tiêu dùng, đây là thời điểm thích hợp nhất để nhãn hàng bia Sagota tri ân người tiêu dùng và tạo dựng niềm tin nơi khách hàng. Chương trình được công ty lên kế hoạch và nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước một năm, trong đó vàng được lựa chọn làm quà tặng giá trị, hợp văn hóa và sở thích của người dân miền Tây.

Mặc dù giá vàng xu hướng tăng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) vẫn đầu tư đến gần 14 tỷ đồng quà tặng cho khách hàng. Từ ngày 30/3 đến 27/6, tham gia chương trình khuyến mại "Bật nắp Sagota Lager trúng lộc vàng", người tiêu dùng sẽ có cơ hội trúng 1.300.155 giải thưởng. Trong đó có 15 giải nhất (một lượng vàng SJC 9999), 100 giải nhì (một chỉ vàng SJC 9999) và 1,3 triệu giải khuyến khích (trị giá 10.000 đồng).

Năm nay, chương trình ưu đãi cũng diễn ra sớm hơn một tháng so với thời điểm 2018, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giải khát của người dân ngay từ đầu mùa. Hè năm ngoái, khuyến mãi được áp dụng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhằm tri ân khách hàng khu vực này với giải thưởng chính là các mẫu xe Air Blade.

Anh Trần Chí Hoàng (Đồng Tháp) may mắn trúng giải một lượng vàng từ Sagota Lager.

Đại diện Sagota mong muốn, sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi, người tiêu dùng có thể khui Sagota Lager vừa thưởng thức vị bia ngon mát lạnh vừa tìm kiếm cơ may với quy mô giải thưởng lớn, quà thiết thực.

Sagota là thương hiệu 100% bia Việt, ngày càng được thị trường đón nhận tích cực. Cả 6 dòng sản phẩm của Sagota bao gồm: Sagota Lager, Sagota Pure, Sagota Light, Sagota Gold, Sagota Premium và Sagota Không cồn đều có hương vị thơm ngon với cá tính riêng, phù hợp với gu thưởng thức của người Việt.

Với định vị là thương hiệu bia của người Việt, Sagota đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam công nhận là bia của ngành du lịch, được khuyến khích sử dụng trong các hoạt động của ngành. Nhãn hiệu cũng nhận giải thưởng The Guide Awards 2013-2014, do Thời báo Kinh tế Việt Nam và ấn phẩm The Guide trao tặng nhờ những đóng góp vào phát triển du lịch nước nhà. Riêng dòng sản phẩm Sagota Lager còn nhận giải thưởng bia thế giới World Beer Awards từ năm 2017.

Bia Sagota Lager được khách hàng đánh giá cao.

Chương trình "Bật nắp Sagota Lager trúng lộc vàng" dành cho người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại 13 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, TràVinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Cần Thơ).

Trong thời gian khuyến mãi, người tiêu dùng uống bia chai Sagota Lager (355ml) kiểm tra thông báo trúng giải trên nắp chai. Nếu trúng thưởng, cần mang giấy CMND, thẻ căn cước đến đại lý Sagota gần nhất để nhận giải trước 17h ngày 30/7. Thông tin chi tiết xem tại website: Sagota.vn; Facebook: www.facebook.com/Sagotavn/.

(Nguồn: Sagota)