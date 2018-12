Dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan, các ngân hàng được đánh giá, xếp hạng theo 3 tiêu chí: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất (tổng doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ nợ xấu…); mô hình phân tích lượng hóa uy tín truyền thông về sự ảnh hưởng, tác động của thông tin truyền thông đến vị trí, hình ảnh của doanh nghiệp; và khảo sát trực tuyến về mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Bên cạnh đó, khảo sát điều tra ngân hàng thực hiện trong tháng 6 vừa qua của Vietnam Report về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2016… được xem như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của ngân hàng trong ngành. Theo đó, những ngân hàng có mặt trong các danh sách này có năng lực tài chính, có kinh nghiệm kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng, tạo được vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng, đồng thời được khách hàng đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong năm 2015-2016.

Trong năm nay, Sacombank đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: "Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam công bố; "Top 100 Thương hiệu - Sản phẩm/Dịch vụ nổi tiếng ASEAN" do báo Thời báo Mekong - cơ quan của TW Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACAED) tổ chức; "Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất 2016" (Best Use of Online Banking) do tạp chí Retail Banker International (Anh) trao tặng.

Ngoài ra, ngân hàng còn nhận các giải thưởng khác như: "Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016" do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) phối hợp tổ chức; "Thương hiệu uy tín, chất lượng APEC 2015" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Việt Nam - Mỹ, Mạng Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN và Thời báo ASEAN phối hợp tổ chức…

Mai Thương