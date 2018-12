Theo ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank, trong năm 2018 ngân hàng sẽ phải đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu theo đề án. Bên cạnh đó, nhà băng tăng cường sức cạnh tranh bằng chiến lược khác biệt hóa, kết hợp với chiến lược tối ưu hóa chi phí và mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác trong và ngoài nước.

"Quan điểm của chúng tôi là quản trị ngân hàng phải minh bạch, từng bước áp dụng các chuẩn mực Basel II, giải quyết dứt điểm sở hữu chéo, đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, tiết giảm chi phí hợp lý, gia tăng lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư", ông Minh nhấn mạnh.

Ông Minh cũng cho biết trong những ngày vừa qua, cổ phiếu Sacombank đạt thanh khoản tốt. Ngoài đà tăng chung của thị trường thì việc tăng giá cổ phiếu thể hiện niềm tin của nhà đầu tư đối với hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng.

"Khi nhà đầu tư chấp nhận trả giá cao cho một cổ phiếu, không có nghĩa là hiện tại doanh nghiệp ăn nên làm ra nhưng có thể là do triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai", ông Minh nhìn nhận.

Chính điều đó cũng có thể tạo nên áp lực với doanh nghiệp trong việc đảm bảo doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng sao cho phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư. Nếu doanh nghiệp không đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, họ sẽ rời bỏ và cổ phiếu sẽ giảm mất sức hấp dẫn trên thị trường. Sau này việc phát hành tăng vốn sẽ khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Kết thúc năm 2017, năm đầu tiên hoạt động theo đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, Sacombank đạt những kết quả khả quan. Tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm lên hơn 368.600 tỷ đồng, tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 325.200 tỷ đồng, tăng 11,5%, dư nợ tín dụng gần 225.600 tỷ đồng, vượt 12,5%. Tổng thu nhập ở mức 8.200 tỷ đồng, cao hơn 33% so với năm trước, tạo nguồn lực tài chính để xử lý các tồn đọng. Thu dịch vụ năm 2017 ở mức 2.624 tỷ đồng, trong đó thu dịch vụ truyền thống tăng 27,5% so với năm trước. Ngân hàng đã xử lý hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng.

Minh Trí