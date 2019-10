Sacombank bổ sung tính năng mới gồm đặt trước phòng khách sạn và mua vé xe, tàu hỏa cho ứng dụng ngân hàng di động Sacombank Pay.

Từ nay khách hàng có thể tìm kiếm và lựa chọn khách sạn để đặt phòng bằng ứng dụng Sacombank Pay. Sau khi thanh toán thành công, thông tin đặt phòng sẽ được gửi qua tin nhắn hoặc email của người dùng. Bên cạnh đó, chức năng này còn giúp khách hàng xem ngày, giờ, điểm đi, điểm đến, số ghế của hầu hết các hãng xe, chuyến tàu và đặt mua trên ứng dụng.

Từ ngày 1/11/2019 đến hết 31/1/2020, khách hàng sẽ nhận phiếu quà tặng Got It trị giá 300.000 đồng khi mua vé máy bay trên ứng dụng Sacombank Pay với giá trị giao dịch từ 1,5 triệu đồng (không giới hạn số lượng vé hoặc lần thực hiện) và phiếu quà tặng Got It trị giá 100.000 đồng khi mua vé xe hoặc vé tàu trên ứng dụng Sacombank Pay với giá trị giao dịch từ 500.000 đồng (không giới hạn số lượng vé hoặc lần thực hiện).

Ngoài ra, từ nay khách hàng có thể thanh toán QR thông qua Sacombank Pay tại tất cả các đơn vị chấp nhận thanh toán VNPay QR và nhập mã giảm giá theo các chương trình để được khuyến mãi.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 1900555588 hoặc 02835266060, website khuyenmai.sacombank.com và đăng ký thẻ online tại card.sacombank.com.vn.

Sacombank Pay là ứng dụng quản lý tài chính, tích hợp đầy đủ tính năng, tiện ích hiện đại nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị trong lĩnh vực ngân hàng số. Người dùng có thể tải miễn phí ứng dụng Sacombank Pay từ App Store hoặc Google Play.

Sau khi tải ứng dụng thành công, người dùng đăng ký bằng số điện thoại, thực hiện thao tác xác thực thông tin cá nhân hoặc thông tin thẻ ngay trên ứng dụng để sử dụng tất cả tính năng, tiện ích của Sacombank Pay. Trong đó có nạp tiền, chuyển tiền vào ứng dụng, rút tiền mặt tại hệ thống ATM mà không cần sử dụng thẻ nhựa, trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại bằng cách quét mã QR, chủ động quản lý thẻ, tài khoản, chia hóa đơn linh hoạt, thanh toán hóa đơn nhiều lĩnh vực, ...

Minh Anh