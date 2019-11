Ngân hàng Sacombank hoàn tiền, giảm giá, tặng phiếu mua hàng... cho chủ thẻ tín dụng quốc tế, từ 9-11/11.

Chương trình khuyến mãi "Ngày độc thân - Nhân ưu đãi" dành cho tất cả khách hàng sở hữu thẻ tín dụng quốc tế Sacombank hoặc tài khoản ứng dụng di động Sacombank Pay đã liên kết xác thực với ưu đãi hoàn tiền 11%, tối đa 1,1 triệu đồng đối với hóa đơn mua sắm trực tuyến từ 1,1 triệu đồng trở lên. Trước khi giao dịch mua sắm, khách hàng đăng ký tham gia chương trình bằng cách nhắn tin tới số 8149 (phí 1.500 đồng) với cú pháp THE SALE1111 . Ưu đãi áp dụng cho 750 khách hàng đầu tiên có giao dịch thỏa điều kiện, mỗi khách hàng được hoàn tiền một lần.

Trong tháng 11, tất cả chủ thẻ Sacombank còn hưởng nhiều ưu đãi và giảm giá khi mua sắm, làm đẹp và ăn uống như giảm 400.000 đồng cho hóa đơn từ hai triệu đồng tại Lazada, hoàn tiền 15-20%, tối đa 150.000 đồng vào ví SenPay cho hóa đơn từ 500.000 đồng tại Sendo. Giảm 15% hoặc tặng phiếu mua hàng trị giá ba triệu đồng tại chuỗi cửa hàng túi xách Efora, giảm 10%, tối đa 100.000 đồng cho hóa đơn từ 700.000 đồng tại Shopee.

Ngân hàng còn giảm 15-20% tại mỹ phẩm Botani, giảm 20% tại hệ thống viện điều trị và chăm sóc da Nitipon Clinic, giảm 15% tại mỹ phẩm Mediheal. Giảm 10%, tối đa 100.000 đồng tại hệ thống Seoulspa.vn, gói dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi đặc biệt tại hệ thống PPP Laser Clinic, giảm đến 15% dịch vụ ẩm thực trên du thuyền Saigon Sensation, giảm 10-15% từ thứ hai đến thứ sáu tại các nhà hàng Down Town Steakhouse...

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi liên hệ hotline 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060. Website: khuyenmai.sacombank.com. Đăng ký thẻ online tại website: card.sacombank.com.vn.

Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank là nguồn tài chính dự phòng thiết yếu cho mọi nhu cầu chi tiêu với nhiều tiện ích như hạn mức tín dụng tối đa không giới hạn, mua trước, trả sau được miễn lãi tối đa 55 ngày mà không cần tài sản đảm bảo. Chủ thẻ có thể thanh toán và rút tiền khắp thế giới, thanh toán bằng cách chạm thẻ lên máy POS hoặc quét mã QR tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu và rút tiền không cần thẻ nhựa bằng cách quét mã QR tại ATM Sacombank trên toàn quốc.

Thẻ còn mang lại nhiều lợi ích như mua sắm qua Internet, tích lũy điểm thưởng để đổi quà hoặc dặm bay khi mua sắm, mua hàng trả góp lãi suất 0% mọi lúc mọi nơi, giảm đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, chủ động giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử, ứng dụng Sacombank Pay... Điều kiện mở thẻ là thu nhập từ 5 triệu đồng một tháng nếu khách hàng sinh sống tại Hà Nội, TP HCM và ba triệu đồng một tháng nếu ở tỉnh thành khác.

Sacombank Pay là ứng dụng quản lý tài chính, tích hợp đầy đủ các tính năng, tiện ích ngân hàng hiện đại nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị trong lĩnh vực ngân hàng số như liên kết với thẻ nội địa và quốc tế của tất cả ngân hàng, dễ dàng nạp tiền hoặc chuyển tiền vào ứng dụng, rút tiền mặt không cần thẻ nhựa. Ứng dụng cũng chuyển tiền đến bất kỳ người nhận nào qua tài khoản, thẻ, số điện thoại di động hoặc mã QR cá nhân, chủ động quản lý thẻ, tài khoản; đặt khách sạn, mua vé xe, tàu hỏa, chia hóa đơn ăn uống, mua sắm với bạn bè.

Ngoài ra khi mua thẻ cào hoặc nạp tiền điện thoại di động qua ứng dụng, chủ thẻ được ưu đãi đến 6,5%, thanh toán hóa đơn nhiều lĩnh vực và cho phép ủy thác thanh toán tự động, đăng ký và quản lý giao dịch mua hàng trả góp lãi suất 0%, tìm điểm giao dịch, ATM và những ưu đãi mới nhất...

Từ nay đến 31/1/2020, khách hàng sẽ nhận phiếu quà tặng Got It trị giá 300.000 đồng khi mua vé máy bay với giá trị giao dịch từ 1,5 triệu đồng (không giới hạn số lượng vé mỗi lần thực hiện) và phiếu quà tặng Got It trị giá 100.000 đồng khi mua vé xe hoặc vé tàu với giá trị giao dịch từ 500.000 đồng (không giới hạn số lượng vé hoặc lần thực hiện) trên Sacombank Pay. Khách hàng có thể tải miễn phí Sacombank Pay từ App Store hoặc Google Play về thiết bị di động và đăng ký tài khoản ứng dụng bằng số điện thoại.

Minh Anh