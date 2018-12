Theo kết quả công bố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế trong hai quý đầu năm của Sacombank đạt gần 1.000 tỷ đồng, tương đương 54,2% kế hoạch năm. Song song với công tác tái cơ cấu, ngân hàng còn chú trọng cải thiện năng suất lao động. Qua đó, thị phần đã có sự chuyển biến rõ rệt theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và hiệu quả.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 401.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm, với tỷ trọng tài sản có sinh lời tăng 3,5%. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư hơn 364.000 tỷ đồng, vượt 11,9% so với đầu năm. Thị phần huy động tăng từ 4,7% lên 4,9%.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng có chọn lọc, tập trung phát triển các ngành nghề nhiều triển vọng. Cụ thể, tổng tín dụng đạt hơn 247.000 tỷ đồng, cao hơn 9,6% so với đầu năm. Thị phần cho vay tăng lên 3,6% so với 3,5% thời điểm đầu năm.

Tổng thu nhập của Sacombank đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tích cực được 1.134 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017. Các tỷ suất sinh lời đều cải thiện với ROA 0,4% và ROE 6,55%.

Sacombank hoàn thành hơn 54% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm sau 6 tháng.

Số lượng khách hàng hơn 4,7 triệu, nhiều hơn 8,1% so với đầu năm. Mạng lưới của Sacombank hiện gồm 566 điểm giao dịch phủ khắp 48 tỉnh thành Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia. Ngân hàng còn sở hữu 4 công ty con hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực kiều hối, cho thuê tài chính, vàng bạc đá quý, quản lý nợ và khai thác tài sản.

Bên cạnh đó, nhà băng đã thu hồi hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2017 là 4,28%, hiện đã giảm xuống còn 3,3% và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 3% vào cuối năm nay.

Trong hai quý đầu năm, Sacombank đã nhận nhiều giải thưởng quốc gia như danh hiệu "Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam" do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam bình chọn. Giải "Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2018" do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố, "Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017" do Thời báo kinh tế Việt Nam trao tặng.

Ngân hàng còn đứng đầu "Top 5 công ty được nhân viên nội bộ yêu mến/bình chọn nhiều nhất" và "Top 2 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất khối ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm" do CareerBuilder Việt Nam khảo sát.

Bên cạnh đó, Sacombank đã nhận 4 giải thưởng quốc tế do tổ chức thẻ quốc tế JCB (Nhật Bản) trao tặng gồm "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ", "Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ", "Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ phát hành" và "Ngân hàng dẫn đầu về sản phẩm thẻ mới".

Đại diện ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh và thành quả đã đạt được để đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu theo đề án, phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, đẩy mạnh bán lẻ và ngân hàng số, tăng doanh thu từ mảng dịch vụ để đóng góp tích cực vào lợi nhuận.

"Chúng tôi tăng cường sức cạnh tranh bằng chiến lược khác biệt hóa, kết hợp với chiến lược tối ưu hóa chi phí và mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Lộc An