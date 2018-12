Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Sacombank nhận kỷ niệm chương tại lễ trao giải vào ngày 19/5 tại London.

Sacombank là ngân hàng duy nhất được bình chọn trong hạng mục "Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất 2016 - Best Use of Online Banking" trong khuôn khổ giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ toàn cầu 2016 - Global Retail Banking Awards" do Tạp chí Retail Banker International (Anh) tổ chức.

Giải thưởng này dành cho ngân hàng đáp ứng đầy đủ các mục tiêu kinh doanh, có mạng lưới an ninh vững chắc, thành công trong việc thúc đẩy dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Kèm theo là các tiêu chí khác như khả năng gia tăng doanh số, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, kiểm soát an ninh và giao dịch gian lận.

Dịch vụ ngân hàng điện tử Sacombank hỗ trợ người dùng chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn, thanh toán thẻ tín dụng, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay, bán ngoại tệ… Bên cạnh đó, dịch vụ còn cung cấp nhiều tính năng, tiện ích như thay đổi giao diện theo chủ đề, chuyển tiền đến thẻ Visa, chuyển tiền và nhận bằng di động (rút tiền tại ATM, không cần thẻ), nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tự động bằng thẻ tín dụng, mở tiền gửi tương lai trực tuyến, nộp tiền chứng khoán…

Trước đó Sacombank đã đoạt giải "Ngân hàng điện tử được yêu thích nhất Việt Nam - My Ebank 2014" do báo VnExpress tổ chức bình chọn với sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, nhà băng còn nhận giải "Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu" do UBND TP HCM tổ chức năm 2015.

Retail Banker International là tạp chí hàng đầu trong cung cấp tin tức toàn cầu và các bài phân tích chuyên sâu về phân khúc ngân hàng bán lẻ. Giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ toàn cầu" được đơn vị này tổ chức định kỳ hàng năm trên phạm vi toàn cầu.

Năm nay, bên cạnh giải trao cho Sacombank, Retail Banker International còn trao 23 giải tại 23 hạng mục khác cho các ngân hàng, tổ chức tài chính, phi tài chính trên toàn cầu. Cụ thể Wells Fargo (Mỹ), ING (Hà Lan), DBS (Singapore)… được bình chọn là "Ngân hàng bán lẻ xuất sắc theo từng châu lục". Bank of America được bình chọn là "Ngân hàng bán lẻ toàn cầu". Apple Pay đoạt giải "Cải tiến đột phá nhất". Alipay là "Nền tảng thanh toán trực tuyến tốt nhất" (dành cho tổ chức phi ngân hàng).

Minh Trí