Giải thưởng Robb Report Best of the Best 2019 vinh danh thương hiệu cao cấp trong 17 hạng mục gồm thời trang, xe, khách sạn, bất động sản... hôm 15/1.

Sau một tháng bình chọn trực tuyến, Robb Report Best of the Best Awards 2019 kết thúc bằng một đêm trao giải ấn tượng. Giải thưởng nhằm tìm ra những thương hiệu cao cấp được yêu thích nhất trong 17 hạng mục, bao gồm thời trang, phụ kiện, siêu xe, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, bất động sản cao cấp... Sự kiện diễn ra tại Prime XXI, nhà hàng 5 sao đẳng cấp thuộc tập đoàn EMG với không gian thiết kế trang nhã theo lối kiến trúc châu Âu sang trọng, phù hợp cho dạ tiệc đặc biệt này.

Không gian tổ chức lễ trao giải Robb Report Best of the Best Awards 2019 tại Prime XXI.

Sự kiện dẫn dắt bởi ông Michael von Schlippe - Tổng giám đốc Indochine Media Ventures, đơn vị sở hữu ấn phẩm Robb Report Việt Nam, cùng sự tham dự của đại diện các thương hiệu danh giá đoạt giải thưởng Best of the Best 2019.

Ông Michael von Schlippe - Tổng giáp đốc Indochine Media Ventures, phát biểu tại lễ trao giải.

Đây cũng là lần đầu tiên Robb Report Việt Nam trao hai giải Editor Choice of the Year - giải thưởng do hội đồng chuyên môn bình chọn. Trong đó, đơn vị trao giải cho Hanoia - thương hiệu sơn mài thủ công thuần Việt. Thương hiệu góp phần khẳng định vị thế của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống địa phương.

Bộ sưu tập nội thất sơn mài của Hanoia mang đến những cảm xúc ẩn chứa đằng sau từng hiệu ứng, đường nét, dáng hình qua ngôn ngữ thủ công tinh xảo. Nhiều sản phẩm đặc biệt ấn tượng như bàn trang trí Lanky mảnh mai tựa hình dáng chiếc quạt Á Đông, sofa Classy, bàn ăn Savory với kỹ thuật cẩn veneer điêu luyện hay chiếc giường Velvety với điểm nhấn là thiết kế tựa đầu giường bằng sơn mài...

Trong không khí ấm cúng, khách mời còn thưởng thức những món ăn thượng hạng chế biến từ nguyên liệu tươi ngon. Các màn biểu diễn xen kẽ của Art Band cũng mang đến trải nghiệm khó quên cho khách mời.

Ông Andy Han - Tổng giám đốc SonKim Land nhận giải thưởng Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất (Best Luxury Property Developer of the Year).

Best of the Best Awards là giải thưởng do Robb Report tổ chức thường niên vinh danh những thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực xa xỉ. Đây cũng là dịp để đại diện các thương hiệu kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm cùng tầm nhìn và dự báo nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Ông Gianfranco Bianchi - CEO Italian Atelier, đơn vị phân phối những thương hiệu nội thất cao cấp Italy như Bentley, Troussadi, Armani Casa, Bottega VenetaHome, Fendi Casa, Bentley Home, Alias... cho biết, với số lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng tại Việt Nam, doanh nghiệp nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng.

"Sự kiện này là dịp quý giá để chúng tôi sớm gia nhập thị trường này trong tương lai gần sau thành công ở một số thị trường trong khu vực, từ đó đem đến những trải nghiệm độc đáo cho người tiêu dùng Việt", ông Gianfranco Bianchi nói.

Vũ Khánh