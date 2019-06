Dự án sẽ bổ sung sản phẩm căn hộ hạng A cho quận 6, TP HCM sau hai quý khu vực này thiếu hụt nguồn cung.

Báo cáo thị trường bất động sản TP HCM quý I của DKRA Vietnam, phân khúc căn hộ các quận phía Tây thành phố không có sản phẩm tiêu thụ. Trước đó, quý IV/2018, tiêu thụ của khu vực này cũng chỉ chiếm 14%. Lý do chủ yếu cho tình hình giao dịch im ắng này là nguồn cung nhỏ giọt. Quý IV/2018 tổng cung khu Tây đạt 12% toàn thành, trong khi ba tháng đầu năm 2019 không có dự án mới nào ra mắt.

Nằm tại khu Chợ Lớn, quận 6 dù được đánh giá nhiều tiềm năng phát triển nhưng khan nguồn cung căn hộ. Thông qua các tuyến đường lớn như An Dương Vương, Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Luông, Hồng Bàng và đại lộ Võ Văn Kiệt, người dân có thể di chuyển nhanh chóng đến quận 5, quận 1 hoặc kết nối đến các tỉnh miền Tây. Hạ tầng giao thông nâng cấp, chỉnh trang tạo ra diện mạo mới cho quận như hầm chui cầu Pham Văn Chí, kênh Tân Hoá - Lò Gốm.

Dân cư tại đây tập trung đông đúc, đặc biệt là cộng đồng người Hoa sinh sống tại khu chợ Lớn. Hoạt động giao thương do đó sầm uất, tấp nập. Các tiện ích chợ, trường học, bệnh viện, công viên, cửa hàng, quán xá nhằm đáp ứng nhu cầu dân cư, điển hình như chợ Bình Tây, trung tâm thương mại Mega Market, Golden Plaza, bến xe miền Tây...

Kênh Tân Hóa, hầm chui Phạm Văn Chí... được chỉnh trang.

TS Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc của trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết, các dự án hiện hữu của chủ đầu tư Novaland, Him Lam... đã hình thành và bàn giao hoàn tất. Cung đường như An Dương Vương, Hồng Bàng đón nhận không nhiều dự án mới trong tương lai, nhất là phân khúc căn hộ, bởi các lý do sau.

Thứ nhất, khu vực là nơi định cư, giao thương, buôn bán sầm uất từ lâu đời. Do vậy khu này hầu như không còn các quỹ đất đủ lớn cho phát triển dự án mới.

Thứ hai, khu vực Chợ Lớn có cộng đồng người Hoa đông đúc, đây là cộng đồng thích gắn bó với những điều quen thuộc, truyền thống. Người Hoa lại có đặc tính sống theo cộng đồng, căn nhà truyền từ đời này sang đời khác, không chuyển nhà. Vì vậy, các doanh nghiệp địa ốc sẽ gặp khó khi đưa vào các sản phẩm mang kiến trúc, ngoại hình và các tiêu chuẩn Âu, Mỹ. "Dự án các doanh nghiệp ngoài tiện nghi, hiện đại còn cần tạo sự thân quen, gần gũi cho cư dân khi sử dụng", chuyên gia cho biết.

Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp địa ốc DHA cho biết trong tháng 6 sẽ công bố ra thị trường dự án D-Homme, cung ứng ra thị trường gần 500 căn hộ cao cấp. Công trình tọa lạc tại khu đất rộng hơn 5.600m2 trên đại lộ Hồng Bàng, dự kiến sẽ trở thành tòa nhà cao nhất quận 6 khi hoàn thành trong ba năm tới với độ cao 30 tầng ước tính 120m. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ bổ sung nguồn cung cho khu Tây nói chung và khu vực Chợ Lớn nói riêng.

D-Homme là căn hộ hiếm hoi tại trung tâm Chợ Lớn

Chủ đầu tư định giá hạng A cho dự án, còn bởi khối đế của công trình sẽ triển khai trung tâm thương mại năm tầng. Tại tầng đế xây dựng một trung tâm thương mại theo dạng phố đi bộ trên cao. D-mall có quy mô 5 tầng, rộng 25.000 m2. Để tạo điểm nhấn, D-Mall sẽ tái hiện những con phố mua sắm và ẩm thực của Chợ Lớn trên cao, khi hoàn thành sẽ là trung tâm shopping - ẩm thực - giải trí quy mô của quận 6. "Thiết kế, kiến trúc và nội thất của tiện ích thương mại này sẽ có những điểm tương đồng với văn hóa Chợ Lớn", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các căn phòng tại căn hộ đều tiếp sáng và gió tối đa theo phương ngang. Hành lang hình chữ nhân rộng 1m8 đảm bảo không khí lưu thông vào từng căn hộ. Trần nhà cao 3m, phòng bếp kín đảm bảo mùi thức ăn không ám vào phòng khách hay phòng ngủ. Toàn bộ ban công tại dự án lượn sóng dát LED tăng tính thẩm mỹ... D-homme dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Văn Diệp