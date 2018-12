Căn hộ mẫu kiểu C có diện tích sử dụng 101,95 m2, mang phong cách Vĩnh cửu, với thiết kế cổ điển mang lại sự ổn định, hài hòa và cảm giác cân bằng. Màu sắc được sử dụng là vàng ánh kim, màu be, đang xen với màu xanh ngọc tạo ra một phong cách “pop”. Vì vậy, cảm giác mà nhà mẫu kiểu C mang lại là không gian ấm áp, cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại, tạo sự cân bằng trong không gian sống.