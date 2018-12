Ông Tạ Văn Hiếu - Tổng giám đốc Quỳnh Chi Land cho biết, TNR Holdings Việt Nam chọn công ty làm đại lý phân phối chiến lược bởi kinh nghiệm phân phối nhiều dự án lớn.

Trước đó, doanh nghiệp cũng giới thiệu thành công nhiều sản phẩm do TNR Holdings Việt Nam phát triển như TNR Stars Tân Trường, TNR Stars RiverSide, TNR Stars Đồng Văn....

Bên cạnh đó, công ty còn được đánh giá cao bởi đội ngũ gần 300 nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. "Định hướng phát triển của Quỳnh Chi Land là đặt chất lượng và niềm tin lên hàng đầu, mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ tốt", ông Hiếu cho biết.

Ông Tạ Văn Hiếu - Tổng giám đốc Quỳnh Chi Land và ông Trương Long Hải - Giám đốc kinh doanh TNR GoldMark City trong lễ ký kết hôm 16/7.

Ông Hiếu đánh giá, lễ ký hợp tác chiến lược này đánh dấu bước phát triển mới giữa Quỳnh Chi Land và TNR Holdings trong việc phân phối các thương hiệu thuộc hệ thống TNR Holdings bao gồm TNR Stars - sản phẩm bất động sản ngoại tỉnh và TNR Gold tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM.

Trong tuần lễ ký kết, Quỳnh Chi Land cũng thực hiện gần 100 giao dịch thành công và độc quyền phân phối những căn hộ cuối cùng tại tiểu khu Ruby - dự án TNR GoldMark City.

Cán bộ nhân viên Quỳnh Chi Land triển khai dự án TNR GoldMark City.

TNR GoldMark City là một trong những dự án nổi bật do TNR Holdings Việt Nam quản lý và phát triển với 10 tòa căn hộ thiết kế theo tiêu chuẩn Singapore gồm 5.000 căn. Dự án đã hoàn thiện cảnh quan và đón hàng nghìn cư dân đến sinh sống tại các tiểu khu Ruby, Saphhire.

Đây là một trong những khu đô thị kiểu mẫu mang thương hiệu và giá trị "Gold" của TNR Holdings Việt Nam. Từ hệ thống cảnh quan, hạ tầng đến tận từng các tiện ích nhỏ nhất được chăm chút ngay từ đầu nhằm mang đến cuộc sống hiện đại cho cư dân.

Dự án TNR GoldMark City đã hoàn thiện nhiều tiện ích và đón cư dân vào sinh sống.

Các căn hộ tại dự án này sử dụng cửa sổ của thương hiệu Eurowindow đảm bảo cách âm, cách nhiệt theo tiêu chuẩn chất lượng. Cửa chính căn hộ sử dụng khóa từ Hafele, công nghệ Video door phone kết nối từ sảnh, camera an ninh từ hầm để xe đến từng tầng căn hộ tạo thành hệ thống an ninh ba lớp, đảm bảo an toàn.

