Thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng cùng cung cách phục vụ nhiệt tình là những yếu tố thu hút đông đảo thực khách đến với quán lẩu Đức Trọc. Các món ăn ở đây không chỉ được chế biến đảm bảo vệ sinh, trình bày đẹp mắt mà còn có giá thành hợp lý, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn thơm ngon trong không gian sang trọng, rộng rãi, thoáng mát. Quán ăn còn có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, giúp các gia đình có con nhỏ có thể thoải mái ăn uống mà không phải lo con quấy phá. Từ cơ sở đầu tiên tại 69 Phó Đức Chính, sau thời gian ngắn kinh doanh và nhận được sự ủng hộ của thực khách, lẩu Đức Trọc đã mở thêm chi nhánh mới ở 15 Yên Phụ.

Anh Đức, chủ quán lẩu cho biết: "Ngoài chất lượng phục vụ tốt, món ăn tươi ngon, giá thành phù hợp, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, lẩu Đức Trọc còn được nhiều thực khách biết đến nhờ sở hữu loạt hotline dễ nhớ và ấn tượng".

Lẩu Đức Trọc luôn tấp nập khách qua lại.

Là dân kinh doanh, anh Đức rất quan tâm đến phong thủy, đặc biệt là số điện thoại. "Sử dụng một số điện thoại đẹp sẽ giúp mình cảm thấy tự tin hơn khi kết nối với đối tác, khách hàng. Còn ở khía cạnh phong thủy, những số hợp mệnh, mang ý nghĩa tốt đẹp sẽ mang lại may mắn, thành công cho chủ nhân. Nhiều khách hàng đến với lẩu Đức Trọc đều ấn tượng với loạt số hotline của quán như bộ tứ quý 9 (094 140 9999); ngũ quý 6 (094 13 66666); ngũ quý 7 (094 68 77777); ngũ quý 8 (094 11 88888), ngũ quý 9 (094 x8 99999) và dãy số mang ý nghĩa đại phát, chỉ tiến không lùi "san bằng tất cả" (088 82 56789)".

Ngoài sim tứ quý, anh Đức còn sở hữu bộ sưu tập ngũ quý. Với ngũ quý 66666, trong cách đọc của Hán Nôm, số 6 đồng âm với lộc nên được coi là biểu tưởng tiền lộc, vàng lộc. Theo người Trung Hoa, số 6 đem tới tiền bạc và vận may cho người dùng vì bên cạnh tục đoán mệnh của con người, lối viết số 6 với một nét cong vào thân giống như lộc sẽ luôn vào nhà.

Lẩu Đức Trọc với món ăn bắt mắt và thơm ngon.

Bên cạnh đó, sim ngũ quý số đẹp đuôi 77777 chứa bộ ngũ quý bao gồm 5 con số 7 tại vị trí giữa hay cuối sim số điện thoại. Theo phương Đông, số 7 gắn với tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, xá tội không mang đến điều may mắn. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, số 7 là tái sinh, biểu tượng cho 7 vị thần may mắn. Theo phương Tây, dòng sim ngũ quý 7 biểu tượng cho sức mạnh của thần linh. Vì vậy chữ số 7 là một chữ số đặc biệt may mắn gắn liền với thành công.

Sim ngũ quý 88888 là dòng sim phong thủy có chứa bộ ngũ quý bao gồm 5 con số 8. Theo phương Tây, số 8 biểu của sao Thiên Vương, ngôi sao của sự thành công, thời cơ, tượng trưng cho sự khéo léo. Sim ngũ quý 88888 là sự kết hợp của 5 số 8 với nhau có nghĩa là "đại đại phát" mang ý nghĩa giàu sang, đẳng cấp và tạo sự hưng phấn, tự tin.

So với tứ quý 9999 thì ngũ quý 99999 được mọi người ưa chuộng với ý nghĩa đại suôn sẻ, đại trường tồn, đại lộc phát. Con số 9 được kết hợp lại thành bộ ngũ quý thì dãy số có hàm nghĩa đẹp hơn, biểu hiện sự thịnh vượng phú quý, địa vị, năng lực của người dùng.

Quán lẩu có cả khu vui chơi cho trẻ em.

Sở hữu loạt sim số đẹp, công việc kinh doanh của anh Đức cũng thuận lợi hơn. "Ngày nào, tôi cũng nhận được hàng chục cuộc gọi xin chuyển nhượng lại dàn sim. Điều đó cho thấy những số hotline tôi đang dùng được mọi người quan tâm và nó thực sự có ý nghĩa", anh Đức cho biết..

