Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, trong sáu tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản cả nước tăng trưởng 4,12%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, theo CBRE Việt Nam, phân khúc bất động sản cao cấp sẽ tiếp tục được nhiều chủ đầu tư ưa chuộng, đặc biệt là tại các dự án có chủ đầu tư nước ngoài. Nhóm căn hộ có giá 1.500-3.500 USD mỗi m2 chiếm 54% nguồn cung chào bán và 50% tổng số căn bán được trong quý II, theo số liệu của CBRE.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Công ty CP QH Plus, đơn vị có hơn 12 năm kinh nghiệm trong gia công thép, vật liệu xây dựng, nhấn mạnh, sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bất động sản phân khúc cao cấp chính là tiền đề cho sự phát triển của ngành vật liệu hoàn thiện. Hàng loạt các dự án nhà ở, thương mại, nhà hàng, khách sạn của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã kéo theo nhu cầu ứng dụng vật liệu cao cấp, vật liệu thân thiện môi trường.

Theo Chủ tịch QH Plus, không chỉ yêu cầu cao về chất lượng vật liệu, các chủ đầu tư địa ốc còn kỳ vọng về tính đa dạng và an toàn của vật liệu nhằm tạo nên đẳng cấp cho công trình. Chính điều đó đã thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành vật liệu cao cấp nói chung, các sản phẩm hoàn thiện nội - ngoại thất an toàn với con người, thân thiện với môi trường nói riêng.

"Chúng tôi định hướng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện cùng với các dịch vụ đi kèm mang lại lợi ích tài chính cao, tối ưu hóa phí quản trị cho các chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng", ông Quang Huy khẳng định.

Showroom Homemas của QH Plus phân phối các sản phẩm vật liệu hoàn thiện cao cấp của đối tác LG Hausys, tọa lạc tại số 129 Điện Biên Phủ, TP HCM.

Một trong những bước tiến của QH Plus trong phát triển mảng vật liệu hoàn thiện là hợp tác cùng LG Hausys thuộc tập đoàn LG của Hàn Quốc. Doanh nghiệp xứ kim chi có thế mạnh về mảng vật liệu an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, LG Hausys còn hợp tác với các nhà thiết kế hàng đầu thế giới cùng với trung tâm R&D để tạo nên những sản phẩm dẫn đầu xu hướng.

Ông Quang Huy đánh giá đây là điểm chung cốt lõi, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp. "Chúng tôi có chung một tầm nhìn là mang lại những sản phẩm và giải pháp chất lượng và an toàn cho người sử dụng", Tổng giám đốc QH Plus nhấn mạnh.

Sáng 21/11, lễ ký kết phân phối độc quyền các dòng sản phẩm chính của LG Hausys và khai trương showroom vật liệu hoàn thiện đã diễn ra tại 129 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh

Ông Nguyễn Quang Huy (trái) ký kết hợp tác cùng đại diện LG Hausys.

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của ông Kim Kwangjin, Phó giám đốc Khối Kinh doanh toàn cầu Công ty LG Hausys và ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc QH Plus. Theo đó, showroom HomeMas sẽ chuyên phân phối độc quyền các sản phẩm hoàn thiện của LG Hausys gồm đá nhân tạo Hi-Macs, đá nhân tạo thạch anh Viatera, sàn nhựa, sàn ngoài trời, phim dán nội thất, giấy dán tường, cửa nhựa...

Trở thành nhà phân phối chính thức của LG Hausys tại Việt Nam, QH Plus đầu tư nhà máy với diện tích hơn 2.500m2 được trang bị hệ thống máy móc hiện đại; đáp ứng nhu cầu gia công, chế tạo phức tạp các sản phẩm đá nhân tạo Hi-Macs. Dòng sản phẩm cửa nhựa LG Hausys cũng được thêm vào trong mảng gia công, sản xuất cửa nhôm kính của QH Plus với diện tích nhà xưởng gần 6.000m2.

Bên cạnh năng lực gia công, QH Plus còn có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, tư vấn thiết kế, thi công có kinh nghiệm chuyên sâu, hỗ trợ tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng nhu cầu khách hàng.

Buổi lễ khai trương showroom và trải nghiệm các sản phẩm vật liệu hoàn thiện LG Hausys thu hút đông đảo các đại diện tổng thầu thi công, kiến trúc sư...

Với định hướng rõ ràng và sự đầu tư chuyên sâu này, QH Plus sẽ góp phần bổ sung thêm nhiều vật liệu mới đón đầu xu hướng thiết kế cho ngành vật liệu hoàn thiện cũng như mang đến các dịch vụ gia công, thi công lắp đặt, bảo hành, hậu mãi chuyên nghiệp giúp biến ý tưởng thành hiện thực cho khách hàng.

Trong vai trò đối tác của QH Plus, ông Nguyễn Trung Tín - CEO Trung Thủy Group cho biết, việc ứng dụng vật liệu xây dựng từ QH Plus - LG Hausys sẽ tạo nên những cải tiến mới cho những dự án, công trình của công ty. Đại diện Tập đoàn Trung Thủy đánh giá cao chất lượng sản phẩm cùng những công nghệ được nghiên cứu mới từ doanh nghiệp Hàn Quốc, cũng như bề dày kinh nghiệm và thấu hiểu thị trường của QH Plus.

Bảo An