Năm 2017, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục giữ vững truyền thống hoạt động an toàn, hiệu quả cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 3-35%, chỉ tiêu tài chính vượt 22-76% so với kế hoạch, đóng góp khoảng 13% doanh thu và 44% lợi nhuận toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV GAS, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc PVN cho biết, PV GAS sẽ tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu cốt lõi của toàn ngành dầu khí.

Chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả

Trong 2017, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch có thuận lợi từ việc giá dầu cao hơn so với kế hoạch, ở mức trung bình 54 USD một thùng (kế hoạch 50 USD một thùng). Tuy nhiên, bên cạnh đó, công ty cũng gặp không ít khó khăn do một số hệ thống khí đưa vào hoạt động đã lâu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn; mưa nhiều và sớm so với mọi năm, công đoạn chuẩn bị đầu tư gặp nhiều khó khăn; sản xuất ống, bọc ống không có dự án lớn để thực hiện...

Ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, ấn định và điều độ khí hợp lý, thực hiện chế độ vận hành tối ưu, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, kiểm soát và thu hồi công nợ, kiểm tra giám sát, giao ban công trường... Công ty thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch của năm như chỉ đạo, điều hành, sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên, hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị, phối hợp nhịp nhàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Đặc biệt, công ty còn nhận được sự chỉ đạo rất sát sao từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...

Hoàn thành vượt mức kế hoạch

Năm qua, PV GAS đã đảm bảo các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không vi phạm quy định về môi trường, không xảy ra sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến con người, tài sản và uy tín của tổng công ty. Cả 4 hệ thống khí (Cửu Long, NCS, PM3, Thái Bình) vận hành an toàn, cấp khí tối đa cho khách hàng, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 3-35%, có chỉ tiêu về đích trước kế hoạch 2-3 tháng.

Công ty đã sản xuất và cung cấp cho các khách hàng 9,7 tỷ m3 khí, trên 1,5 triệu tấn LPG, trên 76.000 tấn condensate, tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc, cung cấp khí đầu vào để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm toàn quốc và đáp ứng 70% thị phần LPG cả nước.

Trên cơ sở đó, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 22-76% so với kế hoạch, tăng so với năm 2016 (doanh thu 62.562 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.750 tỷ đồng, tăng 3-7% so với thực hiện năm 2016). Công ty đã đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước (gần 4.000 tỷ đồng) và đóng góp khoảng 13% doanh thu và 44% lợi nhuận toàn tập đoàn. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu đạt 20%; hoàn thành xây dựng, cân đối vốn giai đoạn 2017-2030...

Các công tác quan trọng khác cũng được PV GAS triển khai tích cực, bám sát kế hoạch. Toàn công ty có 66 dự án, đầu việc được triển khai với số vốn giải ngân là 4.652 tỷ đồng (công ty mẹ 23 dự án, đầu việc với số vốn giải ngân 3.782 tỷ đồng). Công ty hoạt động sử dụng, cung cấp dịch vụ tuân thủ các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu khách hàng. Tổng giá trị cung cấp dịch vụ cả năm đạt trên 6.882 tỷ đồng, chiếm 12% tổng doanh thu…

Các đơn vị thành viên công ty nhận nhiều sự hỗ trợ từ công ty mẹ, hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng được giao và hoạt động hiệu quả, không ngừng mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng, thị phần LPG, khí thấp áp, CNG. 3/9 đơn vị trong công ty có tỷ suất lợi nhuận, vốn điều lệ trên 20% (PV GAS D, CNG VN và PVGas South).

Với kết quả đạt được của năm 2017, PV GAS được Vietnam Report xếp vị trí thứ 5 trong số các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; được Forbes đánh giá thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty còn là Á quân thị trường chứng khoán Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận; được Nikkei bình chọn là một trong hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và có giá trị nhất châu Á; giá trị cổ phiếu tăng cao, nhận nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Đẩy mạnh tái cơ cấu

PV GAS đã hoàn thành xây dựng và được tập đoàn phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch, công ty đang tiến hành xây dựng kế hoạch thoái vốn của tập đoàn tại PV GAS xuống 65%; hoàn thành và trình tập đoàn phương án tăng vốn của PV GAS tại PVGas North, PVGas South lên 51% vốn điều lệ. Tập đoàn đã có văn bản chấp thuận chủ trương thoái vốn của PV GAS tại Gas City. Công ty đang triển khai thực hiện thoái vốn; hoàn thành chấm dứt hoạt động chi nhánh BPOC (Công ty Đường ống khí Lô B-Ô Môn)…

Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm còn được PV GAS quan tâm đặc biệt; tổ chức phân giao cụ thể kế hoạch tiết giảm đến từng đơn vị. Trong năm, công ty đã tiết kiệm trên 260 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đầu tư, phát huy sáng kiến, sáng chế cũng không ngừng được đẩy mạnh.

Song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội được PV GAS triển khai tích cực, thiết thực, đúng đối tượng qua nhiều chương trình như: tài trợ giáo dục đào tạo, xây dựng nhà đại đoàn kết, chương trình y tế, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng công trình biển đảo, tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo… Tổng số tiền đã ủng hộ, tài trợ trong năm trên 81 tỷ đồng.

Năm 2018, PV GAS tiếp tục khẳng định hiệu quả cao trong hoạt động. Trên cơ sở công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ tập đoàn; sự phối hợp tốt của các đơn vị bạn từ thượng nguồn đến hạ nguồn; đội ngũ cán bộ công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

"Tập đoàn đã phê duyệt, thông qua kế hoạch 5 năm 2016-2020 của PV GAS, tạo điều kiện quan trọng để công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong những năm tiếp theo, ghi dấu những thành công mới", đại diện PV GAS chia sẻ.

(Nguồn: PV GAS)