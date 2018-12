Nhiều năm qua, PV Gas luôn tập trung vào mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về quy mô sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong lĩnh vực khí, phát triển công nghiệp hóa dầu từ khí và sản phẩm khí ở trong và ngoài nước. Tổng công ty cung cấp tối đa khí, sản phẩm khí cho các nhà máy điện, nhà máy đạm, nhà máy công nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

28 năm xây dựng và phát triển

PV Gas tạo dựng và phát huy toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghiệp khí tương đối hoàn chỉnh với 4 hệ thống khí: Cửu Long, Nam Sôn Sơn, PM3-Cà Mau và Hàm Rồng - Thái Bình. Doanh nghiệp có hệ thống sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm khí trên cả nước, bao gồm: hệ thống phân phối khí thấp áp, phân phối CNG, phân phối LPG (với tổng công suất tồn chứa trên 100.000 tấn LPG - chiếm trên 60% công suất kho LPG cả nước) cho các khu công nghiệp, khu đô thị, giao thông vận tải; hệ thống sản xuất và bọc ống dầu khí...

CNG là hướng kinh doanh sản phẩm gas tiềm năng của PV Gas.

Năm 2018, PV Gas khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy chế biến Khí Cà Mau - điểm nhấn của chuỗi hoạt động hoàn chỉnh khí - điện - đạm Cà Mau. Hiện giá trị tài sản của tổng công ty ước đạt 64.000 tỷ đồng.

PV Gas liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về sản lượng, doanh thu,nộp ngân sách, lợi nhuận. Kể từ khi đưa dòng khí đầu tiên vào bờ vào tháng 4/1995 đến nay, doanh nghiệp cung cấp cho thị trường hơn 129 tỷ m3 khí, 14,5 triệu tấn LPG và 1,8 triệu tấn Condensate; đóng góp gần 700.000 tỷ đồng doanh thu cho ngành Dầu khí, thu được 109.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách Nhà nước trên 67.000 tỷ đồng.

Không dừng lại với nguồn khí đầu vào là các mỏ trong nước, PV Gas còn quan tâm phát triển nhập khẩu khí và các sản phẩm khí từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước; phát triển mạnh một số dịch vụ như vận chuyển khí, vận chuyển condensate, bảo dưỡng sửa chữa nhiều công trình khí, sản xuất ống thép và bọc ống cho hoạt động dầu khí...

PV Gas thường xuyên tổ chức huấn luyện - diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Hiện nay, mỗi năm PV Gas cung cấp khí làm nguồn nguyên nhiên liệu để sản xuất khoảng 30% sản lượng điện quốc gia và đáp ứng 70% nhu cầu đạm trên toàn quốc, cũng như cho nhiều nhà máy công nghiệp khác. Doanh nghiệp chiếm lĩnh khoảng 65% thị phần LPG trong nước phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng của cả nước. Hàng năm, PV Gas đóng góp gần 15% doanh thu toàn Tập đoàn và khoảng 2% GDP cả nước.

Ngay trong quý III vừa qua, liên tiếp lần thứ 6, PV Gas được Forbes trao Chứng nhận Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, với vị trí thuộc hạng cao: đứng thứ Nhì về doanh thu và lợi nhuận sau thuế, nằm trong Top 3 công ty dẫn đầu về vốn hóa thị trường.

Tập đoàn truyền thông hàng đầu Nhật Bản - Nikkei Asian Review cũng vừa công bố PV Gas tiếp tục là một trong 5 đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách 300 doanh nghiệp năng động nhất châu Á trong năm tài chính 2017. Tổng cục Thuế đã xác nhận PV Gas đứng vị trí thứ 3 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam.

Đối diện và sẵn sàng vượt qua thử thách

Chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng với hiệu quả cao nhất, PV Gas phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng khí cả năm 2018. Tổng công ty tăng cường công tác an ninh an toàn hệ thống khí; đẩy mạnh các chương trình phối hợp truyền thông; đảm bảo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại PV Gas an toàn, ổn định và liên tục hệ thống khí, đạt độ tin cậy cao.

PV Gas thường xuyên triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai công tác bán lẻ LPG theo chiến lược được duyệt; đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Công tác tái cấu trúc theo kế hoạch mà tập đoàn chấp thuận giai đoạn 2016-2020 được triển khai đồng bộ.

Năm 2018, PV Gas (công ty mẹ) phấn đấu thực hành tiết kiệm, tiết giảm xấp xỉ 100 tỷ đồng (tiết giảm trong quản lý 7 tỷ đồng; vận hành, bảo hướng sửa chữa, sản xuất kinh doanh là 78 tỷ đồng; đầu tư xây dựng là 15 tỷ đồng).

"Xứng đáng với vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp khí, lá cờ đầu của ngành Dầu khí Việt Nam, PV Gas đang sẵn sàng đối mặt và nỗ lực vượt qua các thử thách; tràn đầy nhiệt huyết trẻ trung và đáng tin cậy như chính tuổi đời 28 của mình", đại diện doanh nghiệp cho biết.

(Nguồn: PV Gas)