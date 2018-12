Em Trần Khả Dinh (14 tuổi) thuộc xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp mới đây là một trong số hàng trăm hồ sơ được Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao quyền lợi bảo hiểm nhân thọ miễn phí trị giá 50 triệu đồng.

Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp trao tặng 7 hợp đồng bảo hiểm miễn phí cho 4 hộ gia đình.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, Ban an toàn giao thông các tỉnh và Prudential phối hợp thực hiện từ năm 2015. Theo đó, các trường hợp vợ hoặc chồng của các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông đang phải nuôi con dưới 18 tuổi, có hoàn cảnh gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo sẽ được tặng bảo hiểm nhân thọ miễn phí.

Theo Prudential Việt Nam, trong tháng 7, chương trình sẽ phát 566 hợp đồng bảo hiểm cho 293 hộ gia đình tại 37 tỉnh thành. Trong năm 2016, dự án tiếp tục được triển khai tại 63 tỉnh thành trên cả nước để phát hành hợp đồng bảo hiểm cho khoảng 1.000 hộ gia đình.

Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trao tặng quyền lợi bảo hiểm 50 triệu đồng cho em Trần Khả Dinh.

Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” có thêm các hoạt động như cấp học bổng “Vòng tay nhân ái”, tìm kiếm việc làm phù hợp cho người thân của nạn nhân, tặng sổ tiết kiệm, bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ cây, con giống và chi phí chữa bệnh và phương tiện hỗ trợ sinh hoạt. Dự án sẽ triển khai tại các tỉnh thành Huế, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh và Đăklăk.

Trong năm 2015, chương trình đã trao tặng tổng cộng 1.927 hợp đồng bảo hiểm cho 1.065 hộ gia đình trong diện thụ hưởng trên 12 tỉnh thành. Theo kế hoạch, từ nay đến 2019, Prudential sẽ trao tặng cho 5.000 hộ gia đình hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí cho vợ hoặc chồng của các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông đang phải nuôi con dưới 18 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc diện nghèo, cận nghèo). Danh sách các gia đình thụ hưởng sẽ do Uỷ ban an toàn Quốc gia cung cấp.

Thanh Thanh